Hoje é notícia em Portugal e no Mundo

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) envia hoje para a Beira, Moçambique, um segundo avião com 33 toneladas de ajuda humanitária, sobretudo apoio materno-infantil, incluindo 1,5 toneladas de ‘kits’ de parto.

O avião, um ‘Boeing 767’ fretado, parte do aeroporto de Figo Maduro, Lisboa, às 20:00 de hoje, e fará um voo direto para a Beira -- que não existe nas carreiras comerciais.

Segundo o presidente da CVP, Francisco George, que viajará a bordo, este avião, o segundo da “Operação Embondeiro por Moçambique”, transportará levará 1,5 toneladas de ‘kits’ de parto esterilizados, importados da Holanda, seis simuladores de parto e 15 toneladas de artigos para assistência a partos e de apoio aos primeiros meses de vida dos bebés, uma vez que, explicou o responsável, o stress pós-traumático está a provocar partos prematuros.

Seguem também medicamentos e bens alimentares de primeira necessidade, doados pelos portugueses, empresas e instituições e, no caso dos bebés, contemplam fraldas, alimentos, e roupas para recém-nascidos sem poliéster, só de algodão e linho, em virtude do calor que se faz sentir nesta altura do ano em Moçambique.

Os ucranianos vão hoje às urnas, num cenário de um prolongado conflito armado com a Rússia e elevados níveis de corrupção, para escolher o próximo Presidente que as sondagens mostram que poderá ser um comediante de profissão.

Nestas eleições dificilmente alguma candidatura obterá 50% dos votos, o que levará a uma segunda volta, duas semanas depois, e os principais protagonistas revelam diferenças de posição sobre questões internas, mas todos mostram simpatia com a intenção de adesão da Ucrânia à União Europeia e à Nato.

Com 41 anos de idade e uma década como ator e comediante, Volodymyr Zelensky está à frente das sondagens para as eleições a que concorrem 39 candidatos perante cerca de 35 milhões de eleitores.

Petro Poroshenko, 53 anos, atual Presidente e de novo candidato em lista independente, viu a sua candidatura perder vigor, em pleno conflito com a Rússia, apesar da popularidade do entusiasmo que demonstra na candidatura de integração da Ucrânia na União Europeia.

A voz mais crítica do atual Presidente é Yulia Tymoshenko, 58 anos, a mulher que ocupou por duas vezes o lugar de primeira-ministra e que foi derrotada por Poroshenko na corrida presidencial de 2014, regressando agora com um discurso aguerrido, um programa pró União Europeia e uma agenda de reformas profundas.

Hoje, também será notícia:

CULTURA

O Dia da Memória das Vítimas da Inquisição é evocado hoje pela primeira vez, cerca de 200 anos depois do fim da atuação deste organismo político-religioso em Portugal.

O Dia da Memória das Vítimas da Inquisição, a evocar no dia 31 de março, anualmente, foi aprovado no ano passado, por unanimidade, pela Assembleia da República, como “um resgate da memória das várias vítimas da Inquisição”.

A iniciativa partiu de um grupo de cidadãos que remeteu à AR uma petição para que fossem lembradas as vítimas dos 45.000 processos da Inquisição, e erigido um memorial em Lisboa, no Rossio, frente ao Teatro Nacional D. Maria II, onde habitualmente se realizavam os autos de fé e onde era a sede daquela instituição político-religiosa.

Hoje, pelas 10:30, realiza-se no Teatro Nacional D. Maria II uma cerimónia evocativa das vítimas da Inquisição, que operou em Portugal até 31 de março de 1821, quando foi formalmente extinta, pelo parlamento, no reinado de D. Maria II.

DESPORTO

O Belenenses tem um difícil teste na candidatura aos lugares europeus da Liga portuguesa de futebol, ao deslocar-se ao reduto do ‘aflito’ Boavista, em encontro da 27.ª jornada.

A formação ‘azul’ pode ficar a apenas um ponto do Vitória de Guimarães, quinto, que no sábado perdeu por 1-0 nos Açores, e recolocar-se a quatro do Moreirense, vencedor por 2-0 no reduto do Portimonense, sexta-feira, na abertura da ronda.

Por seu lado, o Rio Ave, que soma 32 pontos e está na nona posição, recebe o Desportivo das Aves, 12.º, com 26, na tentativa de recolar ao Santa Clara, enquanto os forasteiros tentam afastar-se dos lugares de descida.

No outro encontro do dia, o Marítimo (11.º, com 27 pontos) e o Nacional (14.º, com 26) disputam o sempre aguardado dérbi madeirense, esta época com as duas equipas longe da Europa e envolvidas na batalha pela manutenção.

A ronda 27, marcada pelos complicados triunfos de Benfica (1-0 ao Tondela, com um golo de Seferovic aos 84 minutos) e FC Porto (3-2 em Braga, graças a dois penáltis, após 0-1 e 1-2), fecha na segunda-feira, com o Feirense-Vitória de Setúbal.

ECONOMIA

Os responsáveis pelas heranças indivisas têm até hoje para entregar no Portal das Finanças uma declaração a indicar ao fisco de que forma querem ser tributados no Adicional ao IMI.

Em causa estão as heranças em que ainda não houve partilhas e que englobam imóveis cujo valor patrimonial (VPT) excede os 600 mil euros, o que as faz entrar na alçada do Adicional ao Imposto Municipal sobre os Imóveis (AIMI).

As regras do AIMI permitem que estas heranças sejam tributadas como um todo ou que a sejam afetas à esfera pessoal de cada um dos herdeiros, em linha com a sua quota-parte.

INTERNACIONAL

A Liga Árabe reúne-se hoje na Tunísia para tentar acertar uma posição comum perante o reconhecimento dos EUA do controlo israelita dos Montes Golã, no meio de muitas divergências e rivalidades.

Os Estados do Golfo, em particular a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, devem levar para a reunião de Tunes um discurso de tentativa de amenizar qualquer declaração de condenação à decisão dos Estados Unidos, procurando preservar as boas relações com a Casa Branca.

No entanto, o secretário-geral adjunto para os Assuntos Económicos da Liga Árabe, Kamal Hassan Ali, já reconheceu esta semana que esta será “uma cimeira de difíceis desafios económicos e políticos”, salientando o aumentar de divergências entre os 22 membros provocado pela decisão norte-americana sobre os Montes Golã.

Outro tema que pode ensombrar a cimeira diz respeito ao assassínio do jornalista Jamal Khashoggi na embaixada saudita em Istambul, em 2018, cuja investigação e responsabilidade associada ao príncipe herdeiro do reino de Mohamed ben Salman causa divisões entre os países da Liga Árabe.

As eleições locais de hoje na Turquia são um teste ao Presidente Recep Erdogan, cujo partido pode perder o controlo político das principais cidades, no meio de uma forte crise financeira e de pressão social.

Para o escrutínio estão inscritos 57 milhões de eleitores que vão votar nas 81 províncias, para elegerem os autarcas de 30 áreas metropolitanas e 1.351 distritos municipais, após uma campanha centrada no desemprego e na crise económica provocada pela forte queda da lira turca.

O Presidente, Recep Erdogan, não vai a votos, mas para muitos analistas estas são eleições que testam a sua popularidade, após uma apertada margem de vitória no referendo de 2017, que aprovou 18 emendas constitucionais apresentadas pelo seu Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP).

O principal adversário do partido do poder é a Aliança Nacional, que junta um partido de centro-esquerda, o Partido Republicano do Povo, e um partido de direita, o Partido Bom, e que promete enfraquecer a posição maioritária da Aliança do Povo e fragilizar a legitimidade de Erdogan.

LUSOFONIA E ÁFRICA

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, inicia hoje uma viagem oficial a Israel, a última das três visitas bilaterais programadas para o mês de março, sem se comprometer com a mudança da embaixada para Jerusalém.

Depois de uma viagem aos EUA e ao Chile, Bolsonaro retribui a presença do primeiro ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na sua tomada de posse a 01 de janeiro, em Brasília, capital brasileira.

O chefe de Estado do país sul-americano afirmou, na quinta-feira, que aproveitará a sua viagem em Israel para conhecer processos de irrigação, agricultura e piscicultura, assim como tratar de um possível “intercâmbio” entre estudantes dos dois países.

O governante brasileiro disse ainda que “talvez” decida abrir um escritório de negócios em Jerusalém antes de decidir transferir para essa cidade a embaixada em Israel, atualmente situada em Telavive.