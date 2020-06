Hoje é notícia em Portugal e no Mundo

A Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional realiza hoje, no concelho de Leiria, uma reunião para analisar a situação dos estabelecimentos prisionais em contexto covid-19 e a insatisfação daqueles profissionais.

O sindicato apelou a todos os chefes principais do corpo da guarda prisional que estejam presentes nesta reunião, independentemente da sua ligação sindical.

Na sexta-feira, este sindicato que representa as chefias dos guardas prisionais pediu ao Ministério da Justiça para que resolva os principais problemas que afetam o sistema prisional, que passam pelo envelhecimento e falta de efetivo e um parque automóvel deficitário.

O sindicato sustentou também que nas prisões têm sido residuais os casos de reclusos infetados com covid-19, tendo sido evitado o aumento devido à “responsabilização e dedicação” dos guardas prisionais.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Camané, Pedro Abrunhosa, Clã e Salvador Sobral são alguns dos 24 artistas que atuam hoje, em outros tantos teatros municipais, num festival solidário para com a classe artística.

O festival chama-se Regresso ao Futuro e consiste na realização de 24 concertos, num só dia, em outros tantos teatros e auditórios municipais do país, com as receitas de bilheteira a reverterem para o fundo de emergência criado pela Audiogest e GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas, para apoiar os profissionais das artes.

O festival contará com atuações de António Zambujo em Torres Novas, Agir em Leiria, Ana Moura em Oliveira do Bairro, Aurea na Figueira da Foz, Bárbara Tinoco em Albergaria-a-Velha, The Black Mamba em Aveiro, Camané em Cascais, Carlão em Rio Maior, Carolina Deslandes em Bragança, Clã em Almada, D.A.M.A. em Setúbal e Diogo Piçarra em Faro.

A eles juntam-se Fernando Daniel em Estarreja, The Gift em Loulé, Gisela João em Fafe, Kátia Guerreiro em Lisboa, Herman José em Ílhavo, Miguel Araújo em Caminha, Pedro Abrunhosa em Ovar, Rita Redshoes e Samuel Úria em Lisboa, Salvador Sobral em Santarém, Tiago Bettencourt em Castelo Branco e Tiago Nacarato em Matosinhos.

O Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, reabre hoje ao público com a primeira de duas apresentações da peça “By Heart”, de Tiago Rodrigues, três meses depois de ter suspendido a programação, devido à pandemia da covid-19.

Em “By Heart”, Tiago Rodrigues ajuda a decorar (’by heart’) um soneto de Shakespeare a 10 pessoas, estabelecendo um percurso através do qual vão emergindo ligações improváveis, revelando-se, pouco a pouco, o mistério da escolha do poema. A obra, para a qual Tiago Rodrigues contou com a proximidade do ensaísta George Steiner (1929-2020), demonstra a importância da transmissão de palavras e ideias, e da capacidade de sobrevivência através da literatura e das histórias.

À semelhança do festival Regresso ao Futuro, a receita de bilheteira das representações de hoje e domingo reverterá para o Fundo Solidário de Apoio aos Profissionais da Cultura, anunciado em abril pela cooperativa GDA - Gestão de Direitos dos Artista e a Audiogest, a que se associaram a GEDIPE, que representa produtores de cinema e audiovisual, e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a ministra da Cultura, Graça Fonseca, são esperados no espetáculo.

INTERNACIONAL

Tulsa, cidade do Estado de Oklahoma, centro-oeste dos Estados Unidos, acolhe hoje o primeiro comício de pré-campanha de Donald Trump, que terá ainda à espera uma manifestação contra si.

Para prevenir eventuais incidentes, o presidente da câmara de Tulsa, G.T. Bynum, decretou um recolher obrigatório a dois tempos, para a noite de sexta-feira e hoje, dia do comício de Trump.

Mas o Presidente norte-americano anunciou sexta-feira que a medida tinha sido cancelada.

O comício do Presidente do Estados Unidos, candidato à reeleição nas eleições presidenciais de 03 de novembro próximo, realiza-se em plena pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O comício é a primeira manifestação política de massas que se regista nos Estados Unidos desde o início do confinamento por causa da pandemia de covid-19, em que os Estados Unidos são o país com maior número de casos de infeção no mundo, mais de 2,2 milhões, e de mortes, mais de 118 mil.

A ordem do ‘mayor’, o republicano George T. Bynum, procurou responder a ameaças de grupos organizados, com histórico de atos violentos, que prometeram viajar até Tulsa, para se manifestar durante a visita do Presidente.

A Beijing Capital Airlines realiza hoje um dos dois voos de repatriamento entre Portugal e a China, numa altura em que a redução dos voos intercontinentais impossibilitou o regresso a casa de cidadãos de ambos os países.

A companhia aérea chinesa vai voar hoje e no próximo dia 27 entre Xi’an, no noroeste da China, e Lisboa.

Fonte da empresa disse na quinta-feira à Lusa que além de passageiros chineses e detentores do passaporte português poderão embarcar em Xi’an com destino a Portugal também viajantes de outra nacionalidade na União Europeia que façam escala em Lisboa para o seu país.

A Beijing Capital Airlines retomou, no final de agosto passado, o voo entre Portugal e a China, mas as autoridades chinesas reduziram as ligações aéreas com o exterior, no final de março, à medida que o novo coronavírus alastrou pelo mundo.

O país asiático, onde a covid-19 surgiu em dezembro, foi o primeiro a conter o surto, pelo que passou a temer uma ressurgência devido aos casos oriundos do exterior, sobretudo chineses, que tentam regressar ao país.

A decisão impediu assim centenas de milhares de chineses de regressarem à China.

Os dois voos entre Lisboa e Xi’an estão por isso cheios, já que terão de transportar os passageiros cujas viagens estão pendentes desde março passado, mas ainda há lugares livres no sentido contrário, segundo a companhia aérea.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Instituições da comunidade portuguesa em França promovem hoje, em Paris, uma recolha de produtos de higiene, roupas e outros bens essenciais para apoiar os cidadãos mais afetados pela pandemia de covid-19.

A iniciativa partiu da Rádio Alfa, que difunde em português na região parisiense, e que se juntou com diferentes instituições da comunidade portuguesa para promover esta recolha de géneros e donativos.

Os bens angariados nesta recolha vão ser entregues a instituições como a Santa Casa da Misericórdia de Paris e outras associações que já fazem trabalho social no apoio a famílias portuguesas em dificuldades.

O Supremo Tribunal da República Democrática do Congo deve proferir hoje a sentença de um caso anticorrupção, que envolve um aliado do Presidente, Félix Tshisekedi, processo que foi reclamado na sexta-feira pelo Tribunal Constitucional.

O tribunal em que decorre o processo marcou para hoje a leitura da sentença do julgamento, inédito no país e que tem como principal arguido Vital Kamerhe, aliado político e chefe de gabinete do Presidente, Félix Tshisekedi.

No entanto, na sexta-feira, o Tribunal Constitucional reclamou o processo para si, pois considerou que o processo judicial está “sujeito à exceção de inconstitucionalidade”, o mesmo argumento suscitado pela defesa de Kamerhe.

Em 11 de junho, o Ministério Público pediu 20 anos de prisão para Kamerhe, que está a ser julgado pelo alegado desvio de mais de 50 milhões de dólares (quase 45 milhões de euros) de dinheiros públicos. A mesma condenação foi pedida contra o principal dos seus dois coarguidos, o empresário libanês Jammal Samih.

Este processo anticorrupção, sem precedentes no país, foi marcado pela morte do magistrado que presidia ao julgamento, no dia seguinte à segunda audiência.

PAÍS

A época balnear nas praias costeiras da região Centro abre hoje e prolonga-se até 13 de setembro, com o concelho da Figueira da Foz a ‘reinar’ no capítulo da lotação, com uma capacidade de 51.200 pessoas em simultâneo.

Na região Centro, destacam-se também as praias da Barra, em Ílhavo, com capacidade para 11.800 pessoas, de Mira (11.200), da Tocha, em Cantanhede (8.000), Torreira, na Murtosa (8.800) ou Esmoriz, em Ovar, com 6.900.

A maioria das praias interiores na região abre apenas em 01 de julho.

Durante a época balnear deste ano, os utentes das praias devem assegurar um distanciamento físico de 1,5 metros entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus-de-sol, toldos ou colmos, segundo um decreto-lei aprovado pelo Governo.

Além do distanciamento físico de segurança entre utentes no acesso e na utilização da praia e no banho no mar ou no rio, os cidadãos devem cumprir as medidas de etiqueta respiratória e proceder à limpeza frequente das mãos, bem como evitar o acesso a zonas identificadas com ocupação elevada ou plena.

POLÍTICA

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, visita hoje o concelho de Tondela, onde vai estar na Casa de Mouraz, que produz vinho orgânico e viu parte do edificado, das reservas engarrafadas e das vinhas arderem nos incêndios de 2017.

Segundo informação do Bloco de Esquerda, “estas vinhas, como toda a população de Mouraz, estão rodeados de extensas áreas de eucaliptos desordenados e ainda estão a recuperar das perdas dos incêndios de 2017”.

Catarina Martins visitará ainda “outros pontos do concelho onde é bem visível que há populações cercadas por floresta e mato desordenados, essencialmente de eucaliptos, tanto de regeneração natural, como de plantações recentes, incluindo terrenos de gestão pública”, acrescenta a informação do partido.

O ano de 2017 foi um dos mais graves de sempre em termos de incêndios florestais em Portugal, com destaque para o fogo que deflagrou em 17 de junho, em Pedrógão Grande, e que alastrou aos municípios vizinhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Ansião, Sertã, Pampilhosa da Serra e Penela, provocando 66 mortos e 254 feridos.

O Conselho Nacional do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) reúne-se hoje pela primeira vez de forma presencial, após o período de confinamento.

Da agenda de trabalhos consta a análise à situação económica e política, com destaque para o Orçamento do Estado Suplementar.

Os trabalhos decorrerão na Casa do Alentejo, em Lisboa.

SOCIEDADE

A Associação de Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido (PARSUK) realiza hoje o Luso 2020, a 13.ª edição do encontro anual, pela primeira vez em formato ‘webinar’ devido à pandemia covid-19.

O tema deste ano é intitulado “Colaborações próximas à distância”, tendo como objetivo o debate e troca de ideias sobre o impacto que as colaborações entre o Reino Unido e Portugal têm para a investigação bilateral.

O evento digital vai contar com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, o vice-presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, José Paulo Esperança, e o embaixador de Portugal no Reino Unido, Manuel Lobo Antunes.

Esta edição do Luso celebra o primeiro aniversário do Protocolo PARSUK-FCT: Bilateral Research Funds, a propósito dos quais serão anunciados os projetos selecionados para a atribuição de bolsas de investigação.