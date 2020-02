Há um segundo português infectado no Japão, revelou Augusto Santos Silva

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, revelou esta quinta-feira que há mais um cidadão português infectado com o coronavírus e a receber tratamento em um hospital no Japão, A notícia foi avançada pela TVI24, elevando para dois o total de portugueses contagiados com o Covid-19-

“Há um cidadão português que está internado num hospital do Japão que era tripulante de um navio de cruzeiro e que está a receber tratamento, há outro cidadão português nas mesmas circunstâncias e há três tripulantes portugueses que ainda estão a bordo desse navio de cruzeiro e todos eles têm sido submetidos a testes que têm dado sempre resultados negativos”, disse Santos Silva.

Tal como Adriano Maranhão, também este novo caso é o de um tripulante do navio de cruzeiro Diamond Princess.

À Agência Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que um dos portugueses é Adriano Maranhão e o segundo infectado “não quer ser identificado” e pediu que a “sua situação seja mantida privada”.

“Há um reduzido número de portugueses que, por sua vontade, permaneceram e permanecem na cidade chinesa de Wuhan e a informação que tenho é que todos se encontram bem.” disse ainda Augusto Santos Silva.

