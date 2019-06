Governo socialista “falhou” no melhoramento do atendimento dos portugueses nos serviços públicos

A deputada Sara Madruga da Costa confrontou a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa na Assembleia da República com “o bom exemplo do Governo Regional da Madeira no que diz respeito ao atendimento dos cidadãos na Loja do Cidadão da Madeira e com o recém-criado e inovador balcão “Brexit”.

De acordo com a social-democrata, “este bom exemplo contrasta com a situação vivida por muitos cidadãos no continente, onde o atendimento nos serviços públicos está pior do que nunca, com longas e intermináveis filas, senhas esgotadas ou cidadãos que aguardam mais de 5 meses para tratar do cartão de cidadão”.

“Não conseguimos perceber porque motivo o Governo Central não seguiu o bom exemplo do Governo Regional da Madeira nesta matéria e não criou uma resposta específica para acudir às circunstâncias excepcionais e antecipar os impactos do Brexit no continente”, frisou.

Coube a Sara Madruga da Costa, em representação do PSD e na última audição regimental a Mariana Vieira da Silva, fazer o diagnóstico do atendimento dos serviços públicos no continente, a seu ver “pior do que nunca”.

“O Governo da República descurou, durante os últimos quatro anos, o investimento público que é essencial para a modernização administrativa do Estado, não antecipou os impactos do Brexit e das alterações à Lei da nacionalidade e as consequências estão a ser sentidas por todos os cidadãos”, foi o balanço da “inacção do Governo” nesta matéria.

A deputada madeirense apontou ainda “alguns exemplos das mais de quinhentas queixas que deram entrada no Portal da queixa do IRN e que comprovam que o Governo socialista falhou porque não conseguiu melhorar o atendimento dos portugueses nos serviços públicos”.