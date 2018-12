Governo britânico avisa cidadãos para possíveis perturbações à entrada e saída de Portugal por greve do SEF

O Governo britânico avisou hoje os seus cidadãos para possíveis perturbações nas entradas e saídas em Portugal por causa da greve marcada para os dias 26, 27 e 28 pelos trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

“Se vai viajar nestas datas, conte com mais tempo para passar os controlos fronteiriços à entrada e à saída de Portugal”, lê-se numa nota divulgada hoje de manhã.

A greve é convocada pelo Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que quer chamar a atenção do governo para a falta de pessoal no serviço documental.