GNR regista um ferido grave e 17 ligeiros nas estradas de Portugal nas últimas 12 horas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 53 acidentes entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, dos quais resultaram um ferido grave e 17 feridos ligeiros, informou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a GNR refere que para além da sua actividade operacional diária e no conjunto de operações que realizou em todo o território nacional, deteve 20 pessoas em flagrante delito, das quais 13 por condução sob o efeito de álcool.

Do conjunto dos detidos em flagrante constam cinco por tráfico de estupefacientes, um por condução sob o efeito de álcool e outro por posse de arma proibida.

A GNR dá ainda nota de 840 infracções detectadas, das quais 505 por excesso de velocidade, 26 por condução com Taxa de Álcool no Sangue superior ao permitido por lei e 25 por uso indevido do telemóvel quando conduziam os veículos.

No comunicado, a GNR refere também que foram apreendidos 45,28 gramas de haxixe, 6,67 gramas de cocaína e um bastão.