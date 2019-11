Fundo Europeu de Investimento e IFD vão apoiar ‘startup’ de ‘software’ de dados

O Fundo Europeu de Investimento (FEI) e a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) assinaram hoje um compromisso de 15 milhões de euros no novo fundo Faber Tech II, que vai apoiar ‘startup’ de ‘software’ de dados.

Este compromisso, que foi assinado na Web Summit, em Lisboa, e insere-se no âmbito do Portugal Tech e do Plano Juncker, pretende apoiar ‘startup’ de ‘software’ centradas em dados, com um investimento de 30 milhões de euros.

O Faber Tech II é um novo fundo ‘early-stage’ que irá investir em ‘startup’ ibéricas em fase inicial que desenvolvam ‘software’ de dados.

O Fundo Europeu de Investimento, braço do BEI especializado em capital de risco, e a IFD (também conhecida como banco de fomento), vão, cada um, investir 7,5 milhões de euros neste fundo, esperando-se que a Faber capte 15 milhões de euros adicionais de investidores institucionais e privados.

“Estamos muito contentes com a parceria com o EIF”, afirmou o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

O ministro salientou que Portugal tem feito progressos na área da inovação, destacando a zona Norte do país, que tem dado passos neste âmbito.

“O acesso ao capital continua a ser uma questão em Portugal e na Europa”, acrescentou.

Por isso, “vamos continuar a trabalhar no acesso ao capital”, salientou o governante.

“Acreditamos que nenhum país pode ficar para trás neste desafio de transformação digital”, considerou, apontando a qualidade do talento que existe em Portugal, razão pela qual muitas empresas internacionais apostam no mercado português.

Presente na assinatura esteve também o comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas.

“Se estamos aqui é devido à visão de um homem”, afirmou o comissário, aludindo a Jean-Claude Juncker e ao seu plano.

Num recado dado à Faber, Carlos Moedas aconselhou a que esta olhasse para projetos de “inovação disruptiva” que criem “novos empregos” e, em segundo lugar, “fora de Lisboa”.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.

O evento começou na segunda-feira e termina na quinta-feira.