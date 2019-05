Fogo com duas frentes lavra no concelho de Moura

Mais de 70 operacionais apoiados por 23 viaturas e quatro aviões combatem, desde hoje de manhã, um incêndio numa zona de mato e montado no concelho de Moura (Beja), disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o alerta para o fogo foi dado às 07:34 e três horas depois estava a lavrar com duas frentes no Monte dos Baldios da Paula, na União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração.

O incêndio está a queimar mato e floresta de montado e não há habitações em perigo, precisou a fonte.