Final da qualificação de basebol para Tóquio2020 foi adiada devido ao coronavírus

O evento final de qualificação de basebol para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foi hoje adiada de abril para junho, por causa do surto do coronavírus Covid-19, anunciou a Federação Mundial de Softebol e Basebol (WBSC) no site oficial.

“O evento final de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, programado para acontecer em Taichung e Dou Liu, de 01 a 05 de abril, foram adiados para 17 a 21 de junho devido à saúde a medidas de saúde e segurança de jogadores, pessoal e espetadores para prevenir a propagação do coronavírus”, disse a WBSC.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 começam em 24 de julho, com a competição de basebol em Fukushima e Yokohama de 29 de julho a 8 de agosto, modalidade que fez parte desta competição de 1992 a 2008 e que regressa para os Jogos deste verão.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 3.046 mortos e infetou mais de 84 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 57 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

Além de 2.835 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

Dois portugueses tripulantes de um navio de cruzeiros encontram-se hospitalizados no Japão com confirmação de infeção.

Já hoje foram confirmados os dois primeiros casos de infeção em solo português.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.