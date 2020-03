Famosos recorrem às redes sociais para sensibilizar portugueses para ‘enfrentar’ coronavírus

Com o aumento do número de casos confirmados de Covid-19 em Portugal e com a implementação de várias medidas preventivas por parte do governo, vários famosos recorrem às redes sociais para passarem mensagens de mobilização. O futebolista Ricardo Quaresma, a apresentadora Tânia Ribas de Oliveira, os humoristas Bruno Nogueira e A Gaja são alguns exemplos das mensagens transmitidas.

Muitos outros recorreram às redes sociais para explicar o cancelamento de programas televisivos ou a retirada do público.