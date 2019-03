Família, alterações climáticas e Benfica marcam as capas de hoje

“Governo quer creches em quartéis para ter mais mulheres militares”, escreve o Público esta quarta-feira, dia 27 de Março. A criação de creches e jardins de infância em unidades militares e nos serviços centrais do ministério é uma das propostas que o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, pôs em cima da mesa como parte do Plano Sectorial para a Igualdade da Defesa Nacional (2019-2021). A ideia é atrair mais mulheres, e voluntários em geral, para as Forças Armadas, ajudando a conciliar trabalho e vida familiar.

“Incêndios deixam país alerta até domingo” é o tema em destaque de capa na edição impressa do Jornal de Notícias.

O Governo assinou esta terça-feira um despacho que determina a declaração de Situação de Alerta entre 27 e 31 de Março, com base nas previsões meteorológicas, que apontam para um “significativo agravamento do risco de incêndio florestal”.

Já hoje se registaram dois incêndios de grandes proporções, que mobilizaram centenas de meios e obrigaram ao corte de uma auto-estrada, revela o JN.

Também o Diário de Notícias aborda hoje as alterações climáticas. “Lisboa tem hoje mais seis semanas de verão do que há 40 anos. Em quatro décadas, o clima de Portugal mudou. As temperaturas máximas aumentaram 1,6 graus e o verão esticou mais de um mês no norte e no centro do país. Também chove muito menos e por isso as secas são mais severas”, escreve o DN. Na capa sobressai ainda a comemoração do Dia Mundial do Teatro.

No Correio da Manhã a temperatura sobe mas devido à nova ‘guerra’ entre Benfica e FC Porto marca a capa do nesta quarta-feira. Um ex-elemento dos Super Dragões garante que se encontrou com Luís Filipe Vieira no Seixal e ameaça revelar vídeo em que diz que lhe foi oferecido dinheiro para ajudar o Benfica a ganhar. Os encarnados negam tudo e prometem tomar as “providências adequadas”, revela o matutino.

Nos desportivos, o interesse do Paris Saint-Germain no jovem benfiquista Florentino merece hoje o destaque do jornal A Bola, que garante: “Águias já estão a par do interesse do clube parisiense no médio”.

Tal como A Bola, também o jornal Record dedica hoje a primeira página ao interesse do PSG no médio encarnado e diz que os “Franceses acenam com jogadores para não pagarem cláusula de 60 milhões”.

Já O Jogo revela hoje que a “I Liga tem a nona pior média de golos de fora da área do top 10 europeu”.