Faltam funcionários nas escolas

A derrota do Benfica é tema de capa nos jornais desportivos, que colocam a culpa do mau resultado de 1-0 frente ao Desportivo de Zagreb na equipa da Luz. O tema pouco peso tem nas primeiras dos outros matutinos. Ressaca, escreve A Bola, fazendo referência à pálida exibição. Mais optimista está O Jogo, que escreveu Stop. “Travão na sequência de vitórias fora da Luz, mas boas perspectivas para segunda mão”. No Record podemos ler “Alerta Suíço” e refere que pior do que a derrota, foi a lesão de Seferovic.

De futebol, mas numa outra perspectiva, fala o Correio da Manhã. O jornal com maior tiragem do país destaca o facto de Vale e Azevedo, anterior presidente do Benfica, estar a passar férias nos Alpes Suíços quando está falido. O jornal lembra que Vale e Azevedo tem 10 anos de cadeia para cumprir e deve 26 milhões de euros a burlados e que as autoridades em Portugal emitiram um mandato de detenção e pediram a extradição.

4.608 é o número que faz capa no JN, refere-se aos funcionários em falta nas escolas. Os directores dos estabelecimentos de ensino acusam o Ministério de usar um critério irrealista e desfasado da realidade. Os professores prometem luta até Outubro. Nesta edição, ainda espaço maior para a cabeça encontrada, que segundo o matutino pertence a uma mulher morta há três dias cuja identidade é ainda desconhecida.

Pinto da Costa assim como Marcelo Rebelo de Sousa também merecem espaço, o primeiro numa conversa sobre futebol e em particular sobre o desempenho do Porto na ‘Champions’, o segundo no âmbito da visita a Angola.

No Dia internacional da Mulher, a violência doméstica continua a ser tema quente. O Público convidou oito a apresentarem propostas para colocar fim ao flagelo. Em garrafais as Legislativas: Viseu e Guarda arriscam perder deputados para Lisboa e Porto. Nota ainda para o documentário sobre os abusos sexuais alegadamente cometidos por Michael Jackson e para uma percentagem preocupante: 10% dos funcionários das escolas está de baixa.

Descontentes estão também os enfermeiros, hoje em manifestação em Lisboa. O Diário de Notícias avança que cerca de quatro mil que se juntam na ‘Marcha Branca’ deslocam-se em camionetas pagas pela Ordem, que garante que a iniciativa não tem carácter sindical. Em grande plano uma foto alusiva ao Dia da Mulher: ‘A Batalha das Mulheres’ escreve o jornal. Nesta primeira página ainda as baixas das escolas.

“Muitas pessoas até ganham mais do que deviam”, declara o presidente do Fórum para a Competitividade, reagindo à questão dos salários baixos em Portugal. A entrevista a Ferraz da Costa ocupa a maior parte da capa do i. Neste Dia da Mulher, o jornal fala dos cargos que elas nunca conseguiram alcançar. Aqui também as dificuldades das escolas, numa outra perspectiva: 83% tem falta de funcionários; e referência à questão da contagem do tempo de serviço para os professores, com o PCP e BE a fazerem frente a António Costa.

No Negócios, as boas notícias para quem tem créditos à habitação. Os juros podem ficar negativos por mais três anos. Numa entrevista a Draghi, o jornal noticia que o Banco Central Europeu volta aos estímulos para animar a economia. Na manchete, a questão da paridade nas Legislativas, que está nas mãos do Presidente da República.

A edição do Jornal Económico de hoje coloca a OPA Chinesa à EDP nas gordas. O negócio pode acabar na mesa de Donald Trump. Notícia ainda maior a de que o Banco de Portugal força o Novo Banco a acelerar venda de malparado. O Nobel da Paz Mohan Munasinghe vem a Portugal no dia 18, lemos ainda.