A Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência, coordenada pelo Ministro da Administração Interna, reúne-se hoje, pela primeira vez, num encontro marcado para as 17 horas, no Ministério da Administração Interna, na Praça do Comércio, em Lisboa.

Esta estrutura, criada no âmbito do Decreto N.º 2-A/2020, fará o acompanhamento e produzirá informação regular sobre o Estado de Emergência. Integra representantes das Forças e Serviços de Segurança e Secretários de Estado das áreas governativas da Economia, dos Negócios Estrangeiros, da Presidência do Conselho de Ministros, da Defesa Nacional, da Administração Pública, da Saúde, do Ambiente, das Infraestruturas e Habitação e da Agricultura.