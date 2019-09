Especialistas alertam para importância do diagnóstico precoce do cancro digestivo

A Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG) alertou hoje para a importância da prevenção e diagnóstico precoce do cancro digestivo, lembrando que um terço das mortes por cancro em Portugal estão relacionadas com tumores do aparelho digestivo.

Numa nota divulgada no Dia Nacional do Cancro Digestivo, a SPG sublinha a importância de ter mais informação, prevenção, diagnóstico e tratamento no combate a esta doença, que mata cerca de 30 portugueses por dia (mais de 10.000/ano).

A SPG alerta para a importância da atitude preventiva dos portugueses face a esta doença, lembrando que “a deteção precoce destas patologias é essencial” e que o médico gastrenterologista “tem um papel fundamental na deteção e tratamento do cancro digestivo”.

“A atividade do Gastrenterologista é, muitas vezes, única e preciosa no diagnóstico atempado, com a realização dos necessários exames endoscópicos que podem ser curativos e preventivos da evolução para cancro, como é o caso do cancro do cólon”, acrescenta.

Esófago, estômago, pâncreas, fígado, cólon e reto são os cinco principais órgãos do aparelho digestivo onde incide o cancro digestivo, dois dos quais (pâncreas e fígado) são dos mais mortais e com esperança média de vida inferior a um ano.

“O cancro do pâncreas nalguns países já ultrapassou o cancro da mama e em Portugal aproxima-se”, recorda a sociedade, sublinhando que o cancro no pâncreas aumentou 30% nos últimos 30 anos e que a esperança média de vida “é inferior a um ano”.

Optar por um estilo de vida saudável, com exercício físico e alimentação equilibrada, controlar o excesso de peso e evitar o consumo excessivo de álcool pode reduzir o risco de cancro, recorda a SPG, frisando que o consumo de tabaco é “totalmente desaprovado pelos especialistas” pois é “a primeira causa de morte prematura”.

Citado no comunicado, o presidente da SPG, Rui Tato Marinho, esclarece que “o cancro do aparelho digestivo mais frequente, o cancro do cólon e reto, com o diagnóstico precoce traduz-se num melhor prognóstico e na redução da mortalidade”.

O especialista acrescenta que “um terço dos 10 milhões de novos casos de cancro diagnosticados todos os anos a nível mundial podem ser prevenidos e outro terço curado, se forem detetados e tratados numa fase precoce”.