Equipa que projectou bengala electrónica para pessoas com Parkinson ganha concurso em Portugal

Uma bengala eletrónica destinada a pessoas com doença de Parkinson venceu a edição deste ano do concurso regional Poliempreende no Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), anunciou hoje a entidade de ensino superior.

De acordo com a nota, em primeiro lugar deste concurso ficou o Projeto Icanemusic (equipa ESTeSC/ISEC), que desenvolveu uma bengala eletrónica destinada a pessoas com doença de Parkinson.

O segundo prémio foi para o projeto FisioVet (equipa Escola Superior de Tecnologia da Saúde e Instituto Superior de Engenharia de Coimbra - ESTeSC/ISEC), que pretende desenvolver e comercializar produtos de ajuda técnica para animais.

O projeto CriptoPlant (equipa Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra/ESAC), no âmbito da fileira florestal, com prestação de serviços diferenciadores e venda da planta Paulownia Tomentosa, ficou em terceiro lugar.

Segundo a coordenadora do Poliempreende no Politécnico de Coimbra, Sara Proença, esta edição contou com 27 ideias de negócio a concurso, apresentadas por equipas oriundas das diferentes unidades orgânicas do IPC, e resultou em 12 projetos finalistas.

De acordo com o comunicado, o concurso regional realizou-se no passado dia 26 de junho, no INOPOL - Academia de Empreendedorismo do Politécnico de Coimbra, perante um júri constituído por representantes dos parceiros do ecossistema empreendedor da região e presidido por Sara Proença.

Há 16 anos que a rede Poliempreende, formada por 21 instituições politécnicas, promove o desenvolvimento de competências empreendedoras, através de uma metodologia de ensino diferenciadora e adaptável às especificidades de cada parceiro.

Segundo a docente do IPC, o objetivo é “fomentar uma cultura empreendedora, motivando o desenvolvimento da criatividade e ideias inovadoras, valorizando o conhecimento gerado junto de todos os que participam no concurso de ideias e planos de negócios”.

O projeto classificado em 1.º lugar vai concorrer a nível nacional com os vencedores apurados nos restantes parceiros.

O concurso nacional Poliempreende vai realizar-se na Semana do Empreendedorismo, que terá lugar de 9 a 13 de setembro, no Politécnico de Tomar.