Emirates contrata em Portugal

A companhia aérea Emirates vai realizar vários ‘Open Days’ em Portugal à procura de candidatos para a sua tripulação de cabine, de acordo com um comunicado ontem divulgado.

A empresa estará em 22 de abril em Lisboa, no Lisbon Marriot Hotel, em 24 de abril em Coimbra, no Hotel Tivoli Coimbra e em 27 de abril em Braga, no Melia Braga Hotel & Spa, sempre às 09:00.

“Para participar, os requisitos são os mesmos: os candidatos apenas precisam de comparecer no ‘Open Day’ e levar um currículo atualizado em inglês e uma fotografia recente”, sendo ainda aconselhados “a preencher um formulário ‘online’ no site de carreiras do Emirates Group, antes de participar no ‘Open Day’”.

Os pré-selecionados “serão informados dos novos horários para novas avaliações e entrevistas”, garantiu a Emirates.

Os candidatos devem ter, “pelo menos, 21 anos no momento de inscrição e um alcance de braço de 212 cm [centímetros] quando estão em ponta dos pés”, informou a empresa.