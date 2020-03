Economia sucumbe ao vírus

É pouco comum ver uma notícia de bolsa abrir o Correio da Manhã. Acontece hoje com a queda na Bolsa de Valores ontem, uma queda de 8,6%. “Pânico destrói 5,3 mil milhões de euros num dia”, diz a manchete, uma queda acentuada pela descida do preço do petróleo. O encerramento de escolas e universidades, o pagamento do salário a 100% dos pais em assistência aos filhos, o lay-off para perdas de vendas a partir de 40% são alguns destaques. Na imagem, Pizzi com lugar em risco no Benfica, depois de chamar “anormais” a adeptos.

O I coloca em manchete como Macau travou o vírus. O jornal adianta que os testes disparam no privado, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter feito o teste sem ter sintomas. Governo proíbe eventos com mais de cinco mil pessoas. Em Itália são 60 milhões em quarentena. Nesta edição, saiba “Quem quer Ana Gomes na presidência”.

Sobre o coronavírus, o Público coloca na edição que as escolas sugerem antecipar as férias da Páscoa. Avançam regras para isolamento coercivo. A manchete é também sobre as escolas, indirectamente. Mais de seis mil professores progridem para o 5.º e 7.º escalão, dependentes de abertura de vagas ou avaliações especiais. São cerca de 25% da totalidade de docentes que estão no 4.º e 6.º escalões. Também nesta edição, o madeirense Jardim Gonçalves antigo director do BCP, perde dois terços da pensão. Tribunal da Relação não deu razão ao gestor na pensão de 175 mil euros por mês.

No JN, a manchete adianta que os cuidadores informais vão receber no máximo 343. O vírus ocupo a imagem maior “O tudo ou nada para travar coronavírus”. António Costa reúne gabinete de crise.

No Diário de Notícias está a informação de que o plano de contenção prevê duplicar médicos nos serviços de internamento. Nesta edição, quem substitui quem no Estado e autoridades. “Itália toda de quarentena”, escreve ainda. Na manchete, um neurocirurgião de Coimbra investigado por mortes suspeitas. O médico é especialista em tumores cerebrais.

No Negócios, as contas. O PSI-20 afundou 19% num mês. “E depois do crash?”, questiona o jornal, falando em perdas históricas. A gasolina e o gasóleo devem registar descidas inéditas. Ainda aqui, destaque para a informação de que Portugal é o país onde os custos com a habitação mais subiram.