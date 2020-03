easyJet prescinde de taxa de alteração de viagens

A companhia aérea easyJet reforça o anúncio de que prescinde da taxa de alteração de viagens para todas as reservas existentes e futuras.

“Compreendemos que esta situação possa gerar incertezas e, por isso, se tiveres planos de viagem existentes que agora preferes modificar, podes agora alterar a data da tua viagem ou destino online, uma vez que prescindimos da taxa para todas as reservas existentes e futuras”, refere em comunicado.

Além disso, acrescenta que continuará “a operar um horário de voo que garanta aos clientes que ainda pretendam viajar possam continuar a fazê-lo, desde que as restrições de viagem o permitam e estejam em sintonia com as orientações das autoridades de saúde”.

Medidas tomadas a bordo:

- O ar na cabina é filtrado e renovado constantemente com uma frequência de poucos minutos.

- Mantemos os mais elevados padrões de limpeza, cumprindo as diretrizes estabelecidas pela AESA e pela Organização Mundial da Saúde (OMS)

- A cabina, casas de banho, lugares e bandejas são cuidadosamente limpos todas as noites por equipas profissionais de limpeza em todos os nossos aeroportos.

- Finalmente, é disponibilizado a bordo sabão e desinfetante para as mãos que pode ser utilizado por todos os clientes e tripulação.