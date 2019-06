Dois adeptos ingleses detidos no Porto por agressões a agentes da PSP

Dois adeptos ingleses foram hoje detidos depois de agredirem elementos da PSP no Porto, que tentavam por fim a conflitos que estavam a ocorrer na Praça da Liberdade, disse à agência Lusa fonte policial.

“Ocorreu uma desordem entre adeptos ingleses e alguns portugueses, registaram-se agressões e a PSP foi obrigada a intervir. Quando ocorreu a intervenção, os adeptos ingleses viraram-se contra a polícia e agrediram mesmo dois agentes”, disse Alexandre Coimbra, porta-voz da PSP.

Segundo a mesma fonte, a PSP deteve dois adeptos ingleses que agrediram os agentes policiais, que sofreram ferimentos ligeiros, e identificou um terceiro elemento.

O caso ocorreu pelas 20:20, na Praça da Liberdade, no Porto, durante o jogo da seleção portuguesa frente à Suíça, em partida das meias-finais da Liga das Nações, que terminou com a vitória de Portugal por 3-1, com um ‘hat-trick’ de Cristiano Ronaldo.

Na quinta-feira, Holanda e Inglaterra vão disputar a outra meia-final da competição, com jogo agendado para as 19:45, no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.