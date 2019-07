Dionísio Pestana diz que bom momento do ciclo está a chegar ao fim e que mercado, terrenos e hotéis estão inflaccionados

Dionísio Pestana está hoje em destaque na imprensa nacional com uma entrevista concedida ao Negócios. O jornal especializado revela que o hoteleiro, na lista dos dez portugueses mais ricos de Portugal (segundo a Forbes) acredita que o mercado, os terrenos e os hotéis estão infeccionados e quem entrar hoje no negócio já vai apanhar a queda. “Estamos a chegar ao fim do bom momento de um ciclo”, dizem as grandes. A entrevista surgiu a propósito da inauguração da primeira Pousada de Portugal na Madeira, o hotel Pestana Churchill Baym, em Câmara de Lobos. Na manchete, o Cartão do Cidadão que vai ter renovação automática. Os serviços enviam uma referência multibanco antes de expirar e o pagamento desencadeia o processo, adianta o jornal.

O Público também puxa pelo Simplex, que simplifica o Cartão do Cidadão. Mas não só. A carta de condução será criada na hora e de declaração única de remunerações das empresas para a Segurança Social e Finanças, coloca em maior o jornal, depois de uma entrevista com a ministra Mariana Vieira da Silva. Ao todo são 119 medidas que o programa prevê. O caso da bebé Matilde está na capa. “Medicamente foi aprovado não chega a doentes”. Também neste jornal a ONU culpa o Governo de Nicolas Maduro pela morte de 6.800 opositores ao regime.

Gang de polícia rouba 4,7 milhões, noticia o Correio da Manhã. O agente indicava os alvos, continua o jornal, acrescenta do que o assalto mais rentável foi a um banco em Braga, que durou cinco horas. Em grande também a notícia do Sporting. “Bruno em Alcochete com cabeça em Braga”.

No JN, o lixo voltou aos valores de antes da crise. “Consumo e turismo fazem disparar produção”, lê-se na manchete. O Porto é o distrito com maior produção e Vila Nova de Gaia o local com menor índice de reciclagem. Na foto principal: “Portugueses nunca gastaram tanto com saúde”. Também a notícia do gang e dos dez assaltos.

Ursula von der Leyen e Merkel na capa do Diário de Notícias. Pode a nomeação da primeira fazer cair a Grande Coligação da segunda na Alemanha? Já a manchete é para a saúde: “PPP têm melhores resultados de gestão, mas tempos de espera mais longos”. As parcerias público-privadas reduzem custos com medicamentos, doentes e trabalhadores, mas aumentam os tempos de espera para consultas e cirurgias.

Supermercados deitam comida em bom estado no lixo, coloca na maior o i. O jornal foi remexer no caixote e encontrou ovos dentro de prazo, fruta ainda embalada e vegetais frescos. Estimativas apontam para que 1/3 da comida a nível mundial seja desperdiçada, alerta. Ainda aqui uma entrevista ao neto de Jacques-Yves Cousteau e pequenas chamadas para o INEM que vai falhar em tempo de férias e festas, para as urgências das maternidades de Lisboa que não vão fechar e para o Governo, que vai alargar lista de imóveis para rendas acessíveis.

No Jornal Económico, a Navigator procura novo presidente para a direcção até Setembro. Também em grande uma entrevista com Joana Marques Vidal: “Será muito problemático combater corrupção sem autonomia financeira do DCIAP”, declara a antiga procuradora-geral da República, explicando que a falta de meios condiciona a investigação. Ainda na capa, a notícia de que o deputado crítico da “especulação”, Hugo Pires (PS) despeja inquilino em edifício histórico.

Pedro Proença está na capa d’A Bola. O árbitro fala dos quatro anos de mandato e do futebol português. “Sou uma pessoa de diálogo, não de guerra”, disse. Transferência do brasileiro Eduardo para Alvalade na FIFA, escolhe para maior o Record. N’O Jogo, “Nakajima é para fechar hoje”. O representante do japonês já está no Porto para acertar os últimos detalhes do negócio.