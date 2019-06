Dia de Portugal comemorado um dia mais cedo nos Açores

O Dia de Portugal será comemorado, este ano, um dia mais cedo nos Açores, tendo em conta que o 10 de Junho coincide com as comemorações do Dia da Região Autónoma.

“Atendendo a que este ano o Dia da Região Autónoma dos Açores coincide com a data de 10 de Junho, as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na região terão lugar no dia 09 de junho, domingo de Pentecostes”, avançou hoje o gabinete do Representante da República para os Açores, Pedro Catarino, numa nota de imprensa.

O Dia da Região Autónoma dos Açores assinala-se todos os anos na segunda-feira do Espírito Santo, também conhecida como segunda-feira do bodo, logo a seguir ao domingo de Pentecostes, o que faz com que a data não tenha um dia fixo.

Este ano, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, atribui condecorações a três personalidades açorianas no âmbito do Dia de Portugal.

O economista micaelense Roberto Amaral, que recebe o grau de comendador da Ordem do Mérito, foi deputado regional e deputado à Assembleia da República, secretário regional com a pasta das Finanças, administrador da companhia aérea açoriana SATA Air Açores, administrador da Caixa Económica Açoriana, diretor do Banco Totta e Açores na região e presidente do conselho de administração da empresa Eletricidade dos Açores (EDA).

O grau de comendador da Ordem do Mérito Comercial é atribuído a Patrícia Bensaúde Fernandes, que preside ao conselho de administração do Grupo Bensaúde, um dos maiores grupos económicos nos Açores, com negócios no comércio, nos transportes marítimos e aéreos, na indústria e nos serviços, bem como no turismo, sendo proprietário do Terra Nostra, em São Miguel, entre outros hotéis.

É condecorado ainda com o grau de oficial da Ordem do Mérito Industrial João Alberto das Neves, jorgense, mestre de reparação naval, responsável pela construção e reconstrução de dezenas de embarcações de caça à baleia, de pesca e de tráfego local nos estaleiros de Santo Amaro, na ilha do Pico.

As comemorações do Dia de Portugal nos Açores, que contam com a colaboração da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, iniciam-se na Praça Velha, principal praça da cidade, com a formatura da guarda de honra (Marinha, Exército e Força Aérea), pelas 10:20 (hora local, mais uma em Lisboa), seguindo-se o hastear das bandeiras às 10:30.

Já no Solar da Madre de Deus, onde está instalado o gabinete do Representante da República, terá lugar uma cerimónia comemorativa, pelas 11:00, com a intervenção do Representante da República para a Região Autónoma dos Açores e a imposição de condecorações, terminando com um porto de honra.