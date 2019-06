DHL Express abre primeira loja própria em Portugal

A DHL Express, que se dedica ao transporte expresso internacional, inaugurou a sua primeira loja própria no Areeiro, em Lisboa, com o objetivo de aumentar “a rapidez e conveniência dos serviços”, foi ontem anunciado.

“Queremos estar ainda mais próximos dos cidadãos portugueses e continuar a simplificar as nossas soluções de transporte expresso nacional e internacional, para que os nossos clientes possam enviar e receber as suas encomendas e documentos, de forma mais rápida segura e conveniente. O Areeiro reúne todas as características necessárias para prestarmos um serviço de excelência aos nosso clientes”, defendeu, em comunicado, o diretor-geral da DHL Express Portugal, José Reis.

A multinacional alemã prevê ainda abrir mais duas lojas próprias ainda este ano, no Algarve e no Porto.