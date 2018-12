Derrocada de falésia sinalizada desde Agosto, no Bom Sucesso, em Óbidos

Uma falésia no Bom Sucesso, no concelho de Óbidos, que estava a ser monitorizada desde agosto devido ao risco de derrocada, ruiu hoje sem causar vítimas, divulgou o Serviço Municipal de Protecção Civil.

A derrocada da falésia, conhecida como “Rocha do Gronho”, aconteceu “pouco depois das 10 horas”, numa zona “que já se encontrava interditada e cuja sinalização foi reforçada na sexta-feira devido ao aumento do perigo”, disse à agência Lusa Carlos Silva, comandante municipal do Serviço de Protecção Civil de Óbidos.

A rocha, cujo perigo de derrocada “tinha sido identificado antes do verão”, estava a ser monitorizada “desde Agosto”, altura em que foi colocada “sinalização de alerta para o perigo de queda de sedimentos”.

Depois de, “nos últimos dias, se ter verificado que o perigo de derrocada estava a aumentar”, os serviços efectuaram, na sexta-feira, uma verificação aérea, “com recurso a drone”, que permitiu “contactar a existência de uma fissura bastante larga”.

A sinalização de interdição daquela área de praia “foi reforçada no sábado” e a zona “vedada com fita, apesar da dificuldade causada pela proximidade do mar”, tendo, segundo Carlos Silva, ficado agendada para as 10 horas de hoje “nova verificação no local, com técnicos do Serviço Municipal de Protecção Civil, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Capitania do Porto de Peniche”.

Uma reunião “efectuada antes da ida ao local acabou por atrasar a chegada dos técnicos cerca de uma hora, evitando que estivessem precisamente no local aquando da derrocada”, afirmou Carlos Silva.

A sinalética no local deverá “ainda ser reforçada nos próximos dias”, já que “o perigo de queda de rochas mantém-se” alertou o responsável pela protecção civil de Óbidos.

A Lusa tentou, sem sucesso, contactar a APA.