Deputado do BE Jorge Campos renunciou ao mandato por motivos pessoais

O deputado do BE eleito pelo círculo do Porto Jorge Campos renunciou ao mandato por motivos pessoais, sendo substituído no cargo por Fernando Barbosa.

O anúncio foi feito hoje, no plenário da Assembleia da República, sendo sexta-feira o último dia de Jorge Campos como deputado bloquista.

Fonte oficial do BE adiantou à agência Lusa que Jorge Campos será substituído por Fernando Barbosa, que era o nono candidato na lista do BE ao círculo do Porto nas eleições legislativas de 2015.

De acordo com uma breve nota curricular, o novo deputado nasceu em maio de 1972 e é aderente do BE desde 2008.

Activista sindical, Fernando Barbosa trabalha no sector dos transportes desde 1995, sendo actualmente regulador no posto de comando central do Metro do Porto.

Jorge Campos integrava a comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, sendo vice-presidente e coordenador do grupo parlamentar.