CTT lançam emissão filatélica dos 500 anos dos Correios

Os CTT apresentam,hoje, uma emissão filatélica sobre os 500 anos do correio em Portugal, que vai apresentar a evolução dos emblemas da empresa de 1880 a 1964 e também um bloco composto por mais dois selos.

Os selos têm uma tiragem de 105 mil exemplares cada e o valor facial de 0,53 euros, 0,70 euros, 0,86 euros e 0,91 euros, enquanto o bloco tem o valor de dois euros e uma tiragem de 65 mil exemplares, indicaram, em comunicado, os Correios.

As obliterações do primeiro dia serão feitas nas lojas dos Restauradores, em Lisboa, Município II, no Porto, Zarco, no Funchal, e Antero de Quental, em Ponta Delgada.