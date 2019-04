Crianças em risco devido aos videojogos

Um terço das crianças estão em risco de dependência dos videojogos, diz o i. Estudo que está na base da manchete revela que há crianças a passar mais de quatro horas por dia durante a semana a jogar. Em maior ainda a notícia de que o PSD quer controlar a justiça.

Inquilinos despejados à força diz a principal notícia do Correio da Manhã, dando conta da pressão crescente devido ao turismo. Segundo o jornal têm aumentado o número de queixas. O helicóptero que caiu a perseguir incendiários e os mais de 300 mil contribuintes que entregaram o IRS são outras notícias com chamada de primeira página, no dia em que se conhece o primeiro finalista da Taça de Portugal.

Combate às infecções hospitalares pouparia 859 vidas, noticia o JN. Moçambique continua na ordem do dia, com o matutino a fazer uma reportagem sobre uma maternidade montada pela Cruz Vermelha, onde são esperados 45 mil partos nas próximas semanas. Ainda aqui a chamada para os espanhóis ricos que mudam a morada fiscal para Portugal.

O Público reserva o espaço maior para a entrevista a Mário Centeno. “Investimento não é o ‘Anita vai às compras’”, cita o jornal. A manchete é a notícia de que o “gigante” australiano Fortescue, o 4.º maior produtor de ferro do mundo, ganha terreno na corrida ao lítio português, com pedidos de prospecção em vários pontos.

Na saúde, a notícia de que dezenas de substâncias de risco estão à venda na Europa. Há produtos cancerígenos a serem usados na produção de bens de uso comum.

O Diário de Notícias coloca em garrafais a notícia de que os partidos nacionalistas, anti-imigração, são os mais activos nas redes sociais. A foto maior também para Moçambique e para os partos na cidade da Beira. Na capa ainda Aga Khan, português por serviços relevantes, como Deco ou Obikwelu. O novo chumbo no âmbito do Brexit também vem à primeira deste matutino.

No Negócios, o destaque vai para a Iberdrola, que abre a porta à compra de barragens da EDP, um investimento nas renováveis por parte da empresa espanhola que se estende a Portugal também. Ainda três estratégias para pôr a reforma a crescer e 12 dicas para entregar o IRS “sem dor”. Um em cada cinco euros de riqueza criada vem do turismo, diz ainda este jornal especializado.

Nos desportivos, a Taça de Portugal. A Bola faz manchete com declaração de José Mourinho. “É o jogo da época para o Sporting, não para o Benfica”, diz o treinador, na antevisão do dérbi. Hoje o Porto defronta o Braga e sai em vantagem depois de ter ganho a primeira mão por 3-0. No Record, “Águia tenta história no dérbi”. Vamos dar o que temos e o que não temos, diz o jogador do Sporting Bruno Fernandes. Aqui também a declaração de Mourinho. No jornal O Jogo, Sérgio Conceição em grande. “Temos de pensar que está 0-0”.