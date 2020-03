Criada linha de Crédito COVID-19 para apoiar empresas afectadas pelo surto

Foi criada uma nova linha de crédito, através do Programa Capitalizar 2018, c​​​​​​om o objectivo de apoiar as empresas cuja actividade está a ser afectada pelos efeitos económicos do surto de COVID-19. esta está disponível, a partir de 12 de Março 2020, tem uma dotação global de 200 milhões de euros para o financiamento de necessidades de fundo de maneio e de tesouraria.

“Com um plafond máximo de 1.500.000 euros por empresa, as operações de crédito a celebrar no âmbito desta Linha traduzem-se em empréstimos bancários, no caso das operações destinadas a financiar necessidades de fundo maneio, e em soluções de crédito em regime de revolving, no caso de operações destinadas exclusivamente ao financiamento de necessidades de tesouraria.

As operações de financiamento beneficiam de garantia autónoma prestada pelas SGM destinada a garantir até 80% do capital em dívida em cada momento.

São beneficiárias as empresas localizadas em território nacional que apresentem uma declaração demonstrativa (minuta disponível em documentos) de que as vendas da empresa decresceram em pelo menos 20% nos últimos 60 dias anteriores à apresentação do pedido de financiamento, face ao período homólogo do ano anterior.

As candidaturas são apresentadas junto das instituições de crédito protocoladas”, refere nota do Turismo de Portugal business.