O total de casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal aumentou hoje para 39, mais nove do que no domingo, havendo uma doente com um quadro clínico mais gravoso e que se encontra em “vigilância apertada”.

As informações foram transmitidas pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Segundo o governante, existem 10 hospitais de referência para a epidemia de Covid-19.