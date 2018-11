Costa sublinha ganhos nos cuidados de saúde continuados

O primeiro-ministro, António Costa, assinalou os ganhos de três anos de governação nos cuidados de saúde continuados, destacando a abertura de 922 camas, em articulação com o terceiro setor e o poder local.

“Ao longo destes três anos, já foi possível abrir 922 novas camas de cuidados continuados integrados simples, às quais se acrescentam algumas unidades especializadas em saúde mental ou de outras de cuidados paliativos”, afirmou.

Discursando na inauguração de uma unidade de cuidados continuados e de reabilitação de média duração, em Cabeceiras de Basto, no interior do distrito de Braga, com capacidade para 30 camas, o chefe do Governo acrescentou que recentemente foram celebrados acordos para a entrada em funcionamento de mais 220 camas, em vários pontos do país.

A unidade hoje inaugurada é gerida por uma cooperativa liderada pela Câmara de Cabeceiras de Basto, que detém 80% do capital. O restante foi subscrito pela sociedade civil, uma parceria que foi elogiada na cerimónia.

Além de António Costa, também os titulares das pastas da Segurança Social, Vieira da Silva, e da Saúde, Marta Temido, se associaram ao momento.

Para o primeiro-ministro, a transferência de novas competências para as autarquias, também na área da saúde, que o Governo está a ultimar, vai permitir acentuar o trabalho de defesa do Serviço Nacional de Saúde, tornando-o cada vez mais ajustado às necessidades das populações.

“Os municípios, estando mais próximos das pessoas, estando mais próximos dos problemas, podem desenvolver mais atividades, designadamente nesta área da saúde”, afirmou, recordando que o esforço tem de prosseguir, porque o número de camas é ainda insuficiente para corresponder ao aumento da esperança de vida em Portugal.

“Temos de continuar a fazer este trabalho, a desenvolver esta rede para preencher muitas lacunas que ainda existem. Temos de continuar a corresponder àquilo que é a realidade demográfica do nosso país e às necessidades que a nossa população tem”, reforçou.

A unidade de saúde hoje inaugurada representou um investimento de dois milhões de euros e encontra-se em funcionamento há sete meses, recebendo doentes de vários concelhos da região norte.

Segundo a sua direção, o equipamento permitiu criar 40 postos de trabalho diretos e 15 indiretos.