Costa espera que manifestações dos ‘Coletes amarelos’ continuem a correr com tranquilidade

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que espera que as manifestações dos coletes amarelos, que decorrem em todo o país, continuem a decorrer com “tranquilidade” até ao final do dia.

“Não há até agora incidentes a registar. Nós desejamos que, como é próprio e tradicional em Portugal, que a manifestação se realize com liberdade democrática e obviamente com respeito e tranquilidade. É assim que tem estado a correr e é assim que espero que continue até ao fim do dia”, afirmou aos jornalistas o chefe do Governo no Seixal.

António Costa visitou esta manhã o bairro da Jamaica, no Seixal, distrito de Setúbal, que concluiu na quarta-feira a primeira fase de realojamento de moradores.

Os protestos dos “coletes amarelos” em Portugal foram convocados por vários grupos através das redes sociais, com inspiração nos movimentos contestatários das últimas semanas em França.