Coronavírus força Ministério da Educação a desaconselhar viagens de finalistas

Devido aos riscos do galopante coronavírus, o Ministério da Educação está a aconselhar as escolas a avaliar as saídas de alunos para o estrangeiro, ou seja, na prática estão em risco viagens de finalistas e visitas de estudo.

Conforme escreve hoje o Jornal de Notícias (JN), esta indicação chegou na quarta-feira às escolas do País por parte da Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares.

As dúvidas são muitas, conforme também refere a RTP, sobretudo numa altura em que milhares de alunos têm viagens marcadas para as férias da Páscoa, incluindo jovens da Madeira.

Em caso de cancelamento das viagens de finalistas, salienta a RTP, as agências não vão reembolsar os alunos, a não ser que a Organização Mundial de Saúde (OMS) aprove novas medidas de restrição.