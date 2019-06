Contas dos partidos e do Estado em destaque nos jornais

Os principais jornais nacionais nesta segunda-feira destacam as contas dos partidos e também as do Estado fazem as principais manchetes, sendo que nos desportivos continua a chamada ‘silly season’, a época em que todos os reforços são anunciados, mesmo que não cheguem a ser confirmados.

Assim, no Correio da Manhã, faz-se capa com “PCP está rico, PS e CDS na falência: Contas oficiais dos partidos”, também destaca-se “João Félix decide futuro: Atl. Madrid e M. City pagam 120 milhões”, mas ainda mais as “Casas de políticos vigiadas pelo Estado”, entre outras notícias.

No Público, o destaque vai para “Estado sem lugar para integrar 700 formadores precários”, enquanto também se olha aos “Exames: Provas arrancam hoje” e, ainda, “Depois de Draghi quem fará ‘tudo o que for preciso’ para salvar o euro?” e um madeirense que por estes dias tem estado sob mira pública, “Ex-gestores da CGD respondem a Constâncio no caso Berardo”.

No Jornal de Notícias, conta-se que o “Estado gastou milhões em obras públicas sem utilidade” e que “Casal de suecos burla multinacionais com emails roubados em Portugal”, mas também que “Bebés prematuros sem espaço no São João” e outras duas más notícias: “Transportes: Metros falham mas não são punidos pelos erros” e “MB Way: Bancos avançam para cobrança de comissões”.

Por seu lado, o Jornal i fala da “Entrevista a Guilherme Figueiredo, bastonário da Ordem dos Advogados: ‘Preocupa-me que o MP não faça nada sobre a criação de sindicatos por parte de Pardal Henriques’” e também “Pedrógão Grande. Dois anos depois, dois sentimentos: Mágoa e ganância” e ainda “Presidente do BCP defende fim de sigilo bancário nas comissões de inquérito parlamentares”.

No Negócios é “Miguel Maya, presidente executivo do BCP: Taxa sobre transações financeiras deve pagar o Novo Banco”, enquanto nas coisas mais mundanas os “Condomínios vão poder produzir a própria energia” e os “Senhorios com rendas antigas vão recuperar desconto no IMI”, além de que na “Política monetária: Travão na economia obriga bancos centrais recuar” e na “Demografia: Entrada de imigrantes triplicou, mas vaga não é suficiente”. Outra notícia curiosa, sobretudo passados estes anos todos, é que a “Guerra Colonial: Portugal gastou 3,1% do PIB por cada ano de conflito”

Já nos desportivos, tal como referido, dá-se muita atenção às entradas e saídas de jogadores no futebol, embora a notícia mais em destaque seja no futsal.

No Record é “Félix sai mesmo: Águias já o dão como perdido. At. Madrid é o destino mais provável” e “Futsal: Benfica-Sporting (4-3): Mais uma reconquista”.

N’O Jogo dá-se destaque ao “’Agora quero a seleção’, Ferro fala de tudo em entrevista a O Jogo” e “Futsal: Benfica campeão”.

Por fim no jornal A Bola a “Reconquista chega ao Futsal: Águia volta a ganhar o título quatro anos depois” e “Benfica: Futuro das laterais está no Seixal”.