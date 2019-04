O Sporting venceu por 1-0 e está na final da Taça de Portugal, frente ao Porto. O jogo de ontem entre o Sporting e o Benfica que deu a vitória à equipa leonina é um dos temas em destaque hoje na imprensa. Não é caso único. “O consumo de tabaco electrónico duplicou”, diz a manchete do JN. Em 2018 o negócio ascendeu a 1,4 milhões de euros e vem acompanhado por uma diminuição do consumo do tabaco convencional. Em relação ao dérbi com o Benfica, a referência é para o ‘Tiro certo’ de Bruno Fernandes. GNR em alerta devido às viagens de finalistas também tem chamada.

“Arte de Bruno leva Leão ao Jamor”, escreve o Correio da Manhã. O caso da morte do triatleta Luís Grilo continua nas manchetes deste matutino.

Os portugueses estão a favor da recolha de dados étnicos nos censos 2021, destaca o Público. Uma sondagem da Universidade Católica revela que 80% da população responderia à pergunta ‘É branco, negro, cigano, asiático?’. Em grande também os 70 anos da Aliança Atlântica. “A Rússia fez a NATO voltar ao ponto de partida”, escreve, junto a uma foto com várias bandeiras.

Sobre a ADSE ainda uma nota para o facto de a decisão de novos beneficiários depender da Assembleia da República. Aqui também a foto de Bruno Fernandes, com os créditos pela passagem do Sporting à final da Taça.

No Diário de Notícias a foto maior é de Moçambique, em formato reportagem. A notícia principal é de que o Governo queria calar sindicatos da PSP. “Pressionados, PSD e PS travam lei da rolha”, escreve o jornal. O jogo da Taça e uma entrevista com o Almirante Silva Ribeiro no âmbito dos 70 anos da NATO são outros destaques.

No i há espaço para três grandes: a venda da casa de Duarte Lima por mais de 2 milhões de euros enquanto espera prisão, o valor será para pagar dívidas; as ligações familiares que fazem primeira baixa no Governo de António Costa com o primo do secretário de Estado do Ambiente a pedir a demissão e Cavaco a condenar prática dos ‘Jobs for the boys’; e ainda as abelhas portuguesas que estão a produzir menos mel.

No Negócios a notícia de que os autarcas podem dar pré-reformas sem aval das Finanças e até 100% do salário. Além da machete, ainda a nova de que o metro ligeiro é opção para ligar Lisboa a Oeiras e a Loures.

A Bola escreve “À boleia de Bruno”. Ganhou o dérbi quem mesmo quis ganhar, escreve o desportivo. “Brunão” é o título do Record. Mais um momento mágico coloca leões no Jamor, acrescenta. O Jogo coloca nas garrafais “Super mega craque”. E completa com “Génio de Bruno Fernandes põe leões na final da Taça”.

Hoje é dia de revistas, da Visão e da Sábado. A primeira dedica a capa ao tema das dietas, “As melhores, as mais saudáveis e as mais rápidas”. A Sábado definiu dez roteiros para viajar até ao Alentejo na Páscoa. Talhos e mercearias transformados em apartamentos e os salários dos políticos nas televisões e nos jornais são outros temas desta semana nesta publicação.

Nos digitais, o Observador revela que o ministro do Ambiente segura o secretário de Estado, apesar da nomeação de familiares e o Expresso destaca: “Liberdade, subversão e criatividade: como boa parte do mundo está viciada em podcasts”.