Conselho Superior de Defesa aprova forças nacionais destacadas para 2019

O Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN) apreciou hoje o “processo de implementação” da Lei de Programação Militar (LPM), do Governo, e deu “luz verde” à proposta de Forças Nacionais Destacadas para 2019.

O conselho, órgão de consulta para assuntos relativos à defesa nacional, reuniu-se hoje, sob a presidência do Chefe do Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, que é também comandante supremo das Forças Armadas.

Na reunião, segundo o comunicado do CSDN, foi também dado parecer favorável à prorrogação do mandato do brigadeiro general Hermínio Maio na missão da União Europeia na República Centro-Africana.

Esta foi a reunião de estreia do novo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e do novo Chefe de Estado-Maior do Exército (CEME), general José Nunes da Fonseca, a quem Marcelo Rebelo de Sousa deu as boas vindas, segundo lê-se no comunicado.

O Presidente da República agradeceu os “valiosos contributos” do anterior ministro José Alberto Azeredo Lopes e do anterior CEME José Rovisco Duarte, que “cessaram as suas funções”.

Nesta reunião participou o Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto.