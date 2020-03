Confirmados primeiros dois casos de coronavírus em Portugal

O coronavírus já chegou a Portugal.

“Os dois primeiros casos de infecção do novo coronavírus, Covid-19, em Portugal serão dois pacientes internados em hospitais do Porto. As primeiras análises a um paciente internado no Hospital de Santo António, no Porto, deram resultado positivo (...) O mesmo aconteceu com outro paciente que está internado no Hospital de São João”, avança o Jornal de Notícias do continente.

Segundo o JN, ambos os casos ainda estão dependentes de contra-análise.

O Jornal acrescenta ainda que “a ministra da Saúde, Marta Temido, dá uma conferência de imprensa esta manhã sobre o assunto, que contará com a presença da directora-geral da Saúde, Graça Freitas”.