Combustíveis aumentam nos Açores a partir de sexta-feira

O preço da gasolina 95 vai subir 0,9 cêntimos por litro nos Açores, a partir das 00:00 de sexta-feira, enquanto o gasóleo rodoviário e o gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura e nas pescas aumentam 2,7 cêntimos.

Segundo uma nota do executivo açoriano divulgada hoje, a atualização do preço máximo de venda dos combustíveis abrange ainda o fuelóleo industrial, que sobe, a partir das 00:00 do dia 01 de novembro, três cêntimos.

Assim, o litro da gasolina passa a custar 1,438 euros e o gasóleo rodoviário 1,262 euros.

Quanto ao gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura, passa a custar 0,780 euros por litro e o gasóleo consumido na pesca 0,590 euros por litro.

Já o fuelóleo industrial passa a custar 0,519 euros por quilo.

O Governo dos Açores, desde a publicação da resolução do Conselho do Governo n.º 44/2019, de 29 de março, passou a definir diferenciais de incidência fiscal em relação ao continente.

“No último mês verificou-se uma subida dos preços dos combustíveis no mercado europeu que serve de referência para a definição dos preços nos Açores, correspondente à média dos preços de venda ao público de 14 países naquele espaço em outubro”, explica ainda o executivo regional, acrescentando que “esta variação de preços é exatamente igual à decorrente da variação dos preços na Europa no mês anterior e à variação do custo da matéria-prima”.

A incidência fiscal nos Açores “é inferior à do continente português em 10% na gasolina 95 octanas, em 20% no gasóleo rodoviário, em 65% no gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura e nas pescas, em 37% no gás butano e ainda em 42% no fuelóleo industrial”, refere ainda o Governo Regional.