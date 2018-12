Cidades Atlânticas querem corredor de transportes definido como prioritário

O comité executivo das Cidades do Arco Atlântico informou que irá apresentar à Comissão Europeia uma proposta para que o corredor Atlântico de transportes seja considerado como prioritário no próximo período de programação comunitária.

Em comunicado, o responsável pelas Cidades do Arco Atlântico, José Maria Costa, que é também presidente da Câmara de Viana do Castelo, adiantou que a proposta vai ser enviada ainda ao Parlamento Europeu e ao Comité das Regiões.

A proposta foi decidida numa reunião do comité executivo das Cidades do Arco Atlântico, hoje realizada em Paris, “para analisar as políticas europeias de cooperação, nomeadamente a política territorial atlântica”.

De acordo com José Maria Costa, “o corredor Atlântico deve promover a coesão territorial e a ligação dos portos da fachada atlântica, desde Sines, em Portugal, até Roscoff, em França, permitindo uma ligação de capilaridade entre os portos atlânticos, as plataformas logísticas e o corredor ferroviário”.

O autarca socialista defendeu, também, que “a ligação da fachada Sines-Lisboa-Porto-Vigo-Corunha, em Espanha, é um eixo fundamental para o desenvolvimento e a ligação deste ao corredor europeu”.

“A Comissão Executiva vai iniciar contactos e agendar reuniões para inícios de 2019, com o coordenador Europeu dos Corredores Marítimos, junto dos representantes do Comité das Regiões para Portos e Ferrovias, bem como dos parlamentares europeus de Portugal, Espanha, França e Alemanha, para que haja a defesa comum na classificação prioritária deste corredor atlântico no próximo quadro comunitário”, sustentou José Maria Costa.

Criada em 2000, a Conferência das Cidades do Arco Atlântico representa hoje mais de 200 autoridades locais da costa atlântica europeia, num trabalho em rede que se relaciona diretamente com as diversas instituições comunitárias, designadamente no que toca ao diálogo para a afetação de fundos estruturais da Comissão Europeia, do grupo URBAN do Parlamento Europeu e do Programa INTERREG Espaço Atlântico.