CGD adopta água da torneira como opção mais sustentável e elimina a utilização do plástico

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) acaba de celebrar uma parceria com a EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres com o intuito de promover e incentivar o consumo de água da torneira e eliminar a utilização de garrafas de plástico junto dos seus colaboradores e clientes.

Desta forma, a Caixa vai substituir gradualmente as garrafas de plástico e introduzir a água da torneira nos seus espaços, nomeadamente nas salas de reuniões e eventos.

A Caixa tem vindo, desde 2006, a reduzir a sua pegada ecológica, promovendo uma resposta activa aos desafios da sociedade e minimizando os impactes ambientais directos e indirectos da sua actividade, com particular intervenção nas áreas da energia, emissões, resíduos e racionalização do consumo de recursos, entre outros.

Em 2014, a Caixa iniciou um processo de descontinuidade da utilização de copos de plástico, tendo distribuído copos de cerâmica a cada colaborador/a e mantendo apenas, por questões sanitárias, copos de plástico para espaços de atendimento ao público. No total, foram distribuídos 13 mil copos de cerâmica.

A oferta do copo pretendeu incutir o desafio de todos contribuírem para objectivos comuns de poupança de recursos, tendo como premissas e impactes a redução do consumo do plástico e incrementar o envolvimento dos colaboradores no Sistema de Gestão Ambiental da CGD, através de comportamentos associados a boas práticas na organização.

Outras das medidas que a Caixa adoptou, nos seus espaços para incentivar o consumo de água da torneira, foi a substituição dos garrafões de plásticos (nos dispensadores de água) por dispositivos de abastecimento de água ligados à rede pública.