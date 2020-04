Cercas sanitárias nos concelhos de São Miguel prolongadas até 1 de Maio

O Governo dos Açores decidiu prolongar até 01 de maio as cercas sanitárias nos seis concelhos da ilha de São Miguel, no âmbito do combate à pandemia da covid-19, anunciou hoje o líder do executivo regional, Vasco Cordeiro.

As cercas foram implementadas no dia 03 de abril, terminando o prazo inicial hoje ao final do dia.

O prorrogar das cercas surge, declarou o chefe do executivo açoriano em conferência de imprensa, realizada em Ponta Delgada, após pareceres nesse sentido da coordenadora de saúde pública na região e da Autoridade de Saúde dos Açores.

A decisão, acrescentou Vasco Cordeiro, “foi tomada em articulação prévia com o senhor representante da República para os Açores”, tendo sido também ouvidos a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, a Associação de Municípios da Ilha de São Miguel, a Delegação Regional da Associação Nacional de Freguesias e os presidentes das câmaras municipais de todos os concelhos da ilha.

São Miguel, a maior ilha dos Açores, é formada pelos concelhos de Ponta Delgada, Ribeira Grande, Nordeste, Povoação, Lagoa e Vila Franca do Campo.

“É preciso ser absolutamente claro nesta matéria: o facto de, para já, ter sido possível conter uma transmissão generalizada de covid-19 não é motivo para descurar ou ter menor empenho nos cuidados que cada um de nós, individualmente, deve continuar a ter, sob pena de, apesar desta decisão de que hoje vos dou conta, se deitar por terra todo o esforço e todos os sacrifícios feitos por todos nestas últimas semanas”, prosseguiu o chefe do Governo dos Açores.

Vasco Cordeiro enalteceu o “esforço da população e das empresas da ilha de São Miguel, que, perante uma medida disruptiva do seu quotidiano e da sua atividade normal, acataram e cumpriram, de forma exemplar, as restrições que foram definidas”, nomeadamente a nível de deslocações entre os concelhos.

E destacou ainda: “O Governo dos Açores tem bem a consciência dos efeitos e dos impactos das medidas que têm sido implementadas na vida dos açorianos e na atividade das empresas, mas o que está verdadeiramente em causa é, em primeiro lugar, o valor mais alto da proteção da saúde de todos e de cada um de nós”.

Até ao momento, já foram detetados na região um total de 105 casos, verificando-se 11 recuperados, cinco óbitos e 89 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, sendo 59 em São Miguel, seis na ilha Terceira, quatro na Graciosa, seis em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 137 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 450 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 629 pessoas das 18.841 registadas como infetadas, segundo o balanço de hoje.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.