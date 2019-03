Cavaco Silva diz que saída do euro não é uma opção

O antigo Presidente da República Cavaco Silva afirmou hoje que uma eventual saída do euro não é uma verdadeira opção e lembrou as consequências negativas e a situação “caótica” que deixar a moeda única provocaria.

“A saída do euro não é uma verdadeira opção. O governo de qualquer Estado membro tem pavor do que aconteceria no futuro se tomasse a decisão de sair do euro: forte depreciação da moeda nacional, aumento do preço de produtos importados, agravamento do valor da dívida do Estado, dos bancos e das empresas para com não residentes, empobrecimento dos consumidores, corrida aos bancos pelo levantamento de depósitos”, apontou.

Para Cavaco Silva, tal representaria “uma situação caótica, economicamente destrutiva, financeiramente ruinosa e socialmente devastadora”.

O ex-Presidente da República falava, na Covilhã, no distrito de Castelo Branco, à margem de uma conferência que proferiu na Universidade da Beira Interior sobre “A singularidade da construção europeia e o futuro do euro”.

Durante a sessão, Cavaco Silva recordou ainda que o caso da Grécia provou que a saída do euro não é uma opção e lembrou a resposta que o primeiro-ministro grego deu, em 2017, a um jornal sobre a sua decisão de não retirar aquele país da zona euro, depois de ter vencido o referendo contra a austeridade: “Sair do euro? E ir para onde? Para outra galáxia?”, citou.

Cavaco Silva considerou que, entre os novos passos que estão agora em análise, “a questão mais importante” é dotar a zona euro de um orçamento próprio.

“Trata-se de acrescentar à União Económica e Monetária uma capacidade orçamental própria”, referiu, apontando que também Portugal teria a ganhar com esta medida.

Lembrando que à ideia de um orçamento da zona euro também tem sido associada a proposta de criar o cargo de ministro das Finanças e da Economia Europeia, Cavaco Silva defendeu que, “independentemente da designação, faz sentido que a nível europeu exista uma entidade responsável, não só pelo orçamento próprio da zona euro, mas também pela política de assistência macroeconómica”.

Cavaco Silva referiu igualmente que as crises que a Europa viveu serviram para a tornar mais forte e salientou que, nem os erros que possam ter sido cometidos ao longo dos anos, nem o Brexit, reduzem a grandeza história da construção da União Europeia e da zona euro”.

“Os resultados, nas suas múltiplas dimensões, são indiscutivelmente positivos: 60 anos de paz, alargamento do espaço europeu, da liberdade e democracia, controlo da inflação, estabilização do câmbio, uma voz forte na cena internacional e a melhoria substancial do nível de bem-estar das populações, sem esquecer o enriquecimento humano que resulta da liberdade de circulação das pessoas”.

O antigo chefe de Estado disse ainda que as vozes político partidárias que reclamavam a saída da zona euro, têm vindo claramente a esmorecer e reiterou que tudo aponta para que o euro continue, no futuro, a ser uma moeda de crescente sucesso.

“O euro é um dos ativos europeus mais valiosos que a minha geração deixa aos jovens portugueses. Protejam-no e tirem bom proveito dos benefícios que ele proporciona”, apelou, dirigindo-se aos estudantes que estavam na plateia.