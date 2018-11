Catarina Furtado junta-se ao Continente para falar sobre Alimentação saudável

‘À Roda da Alimentação’ é uma plataforma de comunicação integrada com a capacidade de abarcar e potenciar todas as iniciativas do Continente no âmbito do movimento de apropriação da temática Alimentação Saudável. Um conceito com flexibilidade para falar de diferentes temáticas e nas várias esferas em que a marca atua, baseado em três áreas de atuação: acesso a alimentos saudáveis; promoção da literacia para escolhas saudáveis e sensibilização para hábitos alimentares saudáveis. A iniciativa surge do compromisso do Continente em promover a alimentação saudável em Portugal e tem como porta voz a apresentadora e embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, catarina Furtado.

Nos últimos 30 Anos o Continente posicionou-se como a loja de referência dos portugueses e está atento às tendências do mercado e necessidades do consumidor, tendo o tema da Alimentação Saudável assumido um papel fulcral na sua estratégia. O projecto ‘À Roda da Alimentação’ nasce deste compromisso e do culminar das diversas iniciativas da marca ao longo dos anos.

Tendo Catarina Furtado como parceira, a plataforma permitirá promover a democratização do universo das práticas saudáveis, entrando em casa de todos os portugueses. Passo-a-passo, ao longo de um ano, num formato dinâmico e descomplicado, Catarina Furtado e o Continente vão ensinar e mostrar que pequenas mudanças podem trazer resultados muito positivos para todos.

Reflectido em vários suportes, o projecto ‘À Roda da Alimentação’ conta com mais de 300 conteúdos únicos sobre o tema, nomeadamente um programa de televisão com 48 episódios, um blogue e um livro protagonizados por Catarina Furtado, e ainda 48 rubricas vídeo de um minuto, 48 Podcasts, 48 vídeo podcast, 48 Artigos na Continente Magazine e diversos conteúdos nas plataformas digitais do Continente.

“Os portugueses estão hoje mais atentos às questões da saúde alimentar e para o impacto que estas escolhas têm na sua qualidade de vida. Hoje recebemos nas nossas lojas um consumidor mais consciente, que procura produtos autênticos, feitos de ingredientes amigos do ambiente, da sociedade e do bem-estar individual: físico e psicológico. Conscientes do papel que representamos no âmbito da nossa actividade comercial, e assumindo a responsabilidade depositada pelos consumidores, que fazem do Continente a marca líder no retalho alimentar, vimos com o projecto ‘À Roda da Alimentação’ elevar esta causa e colocá-la no centro da mesa dos portugueses.”, afirma Luís Moutinho, CEO da Sonae MC.

Já Catarina Furtado afirma que ao longo dos 28 anos de carreira, sempre se inspirou o facto de tentar contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas com as quais se cruza. “Adoro comer, mas ‘gostar de comer’ não é o mesmo que ‘saber comer’. Tenho vindo a perceber que cometemos vários erros e que alguns têm um preço demasiado caro para a saúde. Há muito para conhecer no que à alimentação diz respeito e eu decidi que está na altura de aprender. Por mim, pelos meus filhos, pela minha família. Foi por isto que decidi abraçar este projecto de importância tão relevante para os portugueses. E, nesta missão, não podia estar mais bem acompanhada. Tenho ao meu lado o Continente, a cadeia de hipermercados que há mais de trinta anos faz da alimentação uma causa e do bem-estar uma missão em Portugal”, afirma Catarina Furtado.

‘À Roda da Alimentação’ vem assim reforçar o papel do Continente enquanto líder no retalho alimentar consciente do impacto da sua actividade e do papel que representa na sociedade, que promove, desde longa data e através de um conjunto de acções, a alimentação e a adopção de estilos de vida saudáveis e a consciencialização para escolhas cada vez mais responsáveis.