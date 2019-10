Caso do obstetra continua nas capas

Há novas denúncias contra o obstetra que não informou a família sobre a malformação no bebé que nasceu sem parte do rosto, visível nas ecografias. O Correio da Manhã dá conta de que há pelo menos dois casos outros contra o médico: Sara de 6 anos e Bruno de 21. O médico está suspenso. Neste jornal ainda a notícia de que jogadores de futebol pagam milhões por prostituição de luxo.

Saúde e Defesa falham acordo para reduzir listas de espera do Sistema Nacional de saúde, diz o JN, revelando que nenhum doente foi internado, apesar de o protocolo ter mais de um ano. Ainda o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que desmantelou esquema de prostituição que explorou cem colombianas no Norte. O caso do aluno com necessidades especiais que agrediu três professores em Coimbra também merece espaço especial. Há protestos contra violência pouco pacíficos em Valença, lê-se. Na capa de hoje estão ainda as notícias dos oito mil pedidos de reforma que estão pendentes na Caixa Geral de Aposentações e dos novos sinais de trânsito que, escreve o jornal, trazem consciência ambiental à estrada.

O obstetra já tinha respondido por um parto em tribunal e foi ilibado, escreve o Púbico na manchete, um caso que resultou na morte do bebé. Há outros casos pendentes sobre o médico, suspenso por seis meses pela Ordem. A foto principal da edição de hoje é da Mona Lisa observada e filmada por um grupo de pessoas. A notícia é a que depois de dez anos de preparação, o Museu do Louvre, em Paris, exibe as muitas facetas de Leonardo da Vinci numa exposição. O Brexit continua a marcar a actualidade, com Boris Johnson a conseguir a aprovação do parlamento no acordo de princípio, mas a chumbar datas para regulamentar saída.

O chumbo ao calendário do primeiro-ministro britânico está no Diário de Notícias, que coloca o caso na imagem de hoje. A manchete é para a imigração ilegal. “Relatório na gaveta: como ministros, Ministério Público e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ignoraram alertas de corrupção”.

No i, um alerta sobre a banca. “Vem aí a crise financeira e será ’20 vezes pior’ que a crise do suprime”. Nas universidades americanas a resolução do BES é ensinada como exemplo a não seguir”. As ajudas à banca nos últimos anos dariam para 27 pontes Vasco da Gama, 157 hospitais ou para oferecer luz doméstica durante dois anos aos portugueses, contabilizou o jornal. Ainda neste jornal, o parlamento quer fazer uma porta para que André Ventura, do Chega, não ande pelo meio dos deputados do CDS para chegar ao seu lugar.

No Negócios, os bancos querem cobrar juros negativos, a medida seria aplicada a grandes empresas e clientes financeiros, deixando os particulares e as pequenas e médias empresas de fora. A notícia principal é de que a Caixa Geral de Aposentações pretende reduzir o atraso nas pensões.

Nos desportivos o Benfica faz capa em A Bola. “Proibido falhar”. O aviso é para o jogo da Liga dos Campeões frente ao Lyon, onde o clube da Luz vai tentar chegar aos oitavos de final. O clube está igualmente na capa do Record com o título ‘Rafa caça Lyon’. O Jogo volta a ser azul e branco. “Rangers é pessoal”, revelando que os avançados “procuram todos marcas individuais no jogo da champions”.