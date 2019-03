Carnaval em Portugal com alguma chuva, temperaturas mais baixas e vento mais forte na terça-feira

A chuva vai chegar a Portugal continental no final da tarde de hoje, tornando-se mais intensa durante a tarde de domingo, e na terça-feira de Carnaval as temperaturas devem baixar e o vento vai soprar mais forte.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), preveem-se períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral Norte e Centro a partir do final da tarde de hoje, que se vão intensificar no domingo, estendendo-se a todas as regiões do Norte e Centro do país.

Para terça-feira, a probabilidade de ocorrência de precipitação varia entre 60 e 90% no Minho e Douro Litoral, entre 50 e 70% nas restantes regiões do Norte e Centro e entre 20 e 50% na região Sul.

A previsão especial de Carnaval do IPMA indica que o vento vai soprar fraco, mas ficará mais intenso a partir da manhã de domingo nas regiões Norte e Centro, voltando a abrandar na noite de domingo para segunda-feira.

Na tarde de terça-feira de Carnaval o vento vai novamente soprar mais forte, sobretudo no litoral Norte.

O IPMA prevê uma subida de temperatura, em especial da mínima, até sábado, e a partir de domingo uma descida, em especial da máxima, que na terça-feira de Carnaval deverá variar entre os 15º e os 19ºC e, no interior Norte e Centro, entre os 11º e os 14ºC.

A agitação marítima deverá ser forte, com ondas de oeste/noroeste com 3,5 a 4,5 metros a norte do Cabo da Roca a partir da tarde de domingo e manhã de segunda-feira.

Para a Madeira, o IPMA prevê céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas, com uma probabilidade de ocorrência de chuva entre 20% e 60% a partir da tarde de terça-feira.

O vento soprará de norte/nordeste fraco a moderado, por vezes forte nas terras altas, rodando para o quadrante leste na segunda-feira e para o quadrante sul na terça-feira de Carnaval, dia em que se vai intensificar, tornando-se moderado a forte.