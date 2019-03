Cardeais da Ásia presidem às principais peregrinações em Fátima

Os cardeais da Ásia vão presidir às principais peregrinações internacionais aniversárias deste ano em Fátima, “num sinal de atenção” a este território, anunciou o Santuário.

Depois de o cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, ter anunciado em junho que a peregrinação internacional de maio seria presidida pelo cardeal de Manila, Luis Antonio Tagle, “num sinal de atenção à Ásia”, o Santuário teve a confirmação de que a última peregrinação internacional aniversária de 2019, em 12 e 13 de Outubro, será presidida pelo cardeal Andrew Yeom Soo-Jung, arcebispo de Seul.

Luis Antonio Tagle é arcebispo de Manila, nas Filipinas, desde 2011 e o atual presidente da Cáritas Internacional. Foi criado cardeal pelo Papa Bento XVI, em novembro de 2012, informa a nota do Santuário.

O cardeal Andrew Yeom Soo-Jung foi eleito bispo titular de Thibiuca e nomeado bispo auxiliar de Seul em 1 de dezembro de 2001 e consagrado em 25 de Janeiro de 2002, no estádio Chang Choung Dong, em Seul, pelo arcebispo de Seul Nicholas Cheong Jin-Suk.

Membro do Conselho Permanente e da Comissão para as Missões, e pela Comissão para a Pastoral da Saúde da Conferência Episcopal da Coreia, bem como presidente do Comité para o Apostolado dos Leigos, foi promovido à Sé metropolitana de Seul em 10 de Maio de 2012.

Em 12 de janeiro de 2014, foi anunciada a nomeação de Andrew Yeom Soo-jung como cardeal, investidura que foi efetivada no primeiro consistório ordinário do Papa Francisco em 22 de Fevereiro de 2014, refere ainda a nota.

Em relação às restantes celebrações, a peregrinação das crianças, a 10 de junho, terá como presidente o bispo auxiliar do Porto, Armando Esteves Domingues, enquanto o bispo de Viseu, António Luciano dos Santos Costa, será o presidente da peregrinação internacional aniversária de junho.

Em julho, a peregrinação internacional aniversária vai ter como presidente o bispo auxiliar de Lisboa, Daniel Batalha Henriques.

O bispo das Forças Armadas e Segurança, Rui Manuel Sousa Valério, será o presidente convidado para a peregrinação internacional aniversária de setembro.

Em 2018, a peregrinação internacional aniversária de maio foi presidida pelo cardeal John Tong, bispo emérito de Hong Kong.

O bispo de Hiroshima, Alexis Mitsuru Shirahama, foi o presidente em Outubro.