Campanha sobre eutanásia começa a aquecer

Partidos preparam referendo à eutanásia apoiado pela Igreja. A recolha de 60 mil assinaturas prossegue nas ruas, mas não passará no parlamento, revela o Público na edição de hoje. Só CDS e Chega aprovam consulta popular. Igreja mobiliza fiéis nas missas e prepara campanha total nos altares. A imagem principal é novamente de Isabel dos Santos. A empresária angolana tem as contas congeladas também em Portugal.

O tema faz manchete no Correio da Manhã. “Justiça congela trocos de ‘princesa’”, acrescentando que os milhões de Isabel dos Santos saem de Portugal. Segundo o jornal, só ficaram nos bancos portugueses pequenas quantias. Na imagem, o jogo Famalicão –Benfica, que ficou empatado a uma bola e que deu a oportunidade ao Benfica de estar no Jamor no final da Taça de Portugal. A suspensão por parte de Lucília Gago, procuradora-geral da República, da discussão da directiva sobre poderes das chefias no Ministério Público merece chamada de primeira nos dois jornais. “PGR adia parecer polémico”, resume o Correio da Manhã.

A polémica em volta da filha do antigo presidente de Angola está ainda em grande no i, a ocupar meia página. “Carlos Alexandre arresta contas de Isabel dos Santos”. Logo abaixo, o jornal diz que o juiz volta a concentrar processos provisoriamente. “PGR recua e Conselho Superior da Magistratura reduz meios do ‘Ticão’”, lê-mos no título. O Ticão tem sido o termo usado para referir o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), onde estão concentrados os processos mais complexos. Ainda neste jornal, os médicos, que pedem audiência ao Presidente da República e o PSD e CDS, que estão contra Mário Centeno no Banco de Portugal.

No Diário de Notícias, o Ministério da Administração Interna, quer policiamento de proximidade, mas não tem polícias para tal. É a notícia maior do Diário de Notícias. Na imagem, o tema do coronavírus, que deixa os chineses “entre o pânico pela doença e a revolta contra o regime”. Há chamada de primeira ainda para Isabel Camarinha, que vai dirigir a maior central sindical do país, a CGTP, e para a Comissão Europeia que investe mais de 1.600 milhões de euros para criar uma nuvem de dados.

No JN, a maior do dia é “Comandante da GNR condenado por aliciar menor volta ao activo”. Na imagem, o empate que deu ao Benfica acesso ao Jamor. Aqui também a notícia de que a Igreja vai apelar nas missas ao voto contra a eutanásia.

No Negócios, as gordas dizem que há mais cem hotéis com luz verde para avançar, são 12.000 camas para o turismo. O alojamento local travou com as novas regras. O jornal diz também que a receita por quarto aumentou 60% em cinco anos. O crédito à habitação no ano passado ascendeu a 10 mil milhões. Segundo as contas do Negócios, foram 30 milhões por dia. Os precários caem pela primeira vez desde 2012. O peso dos contratos a prazo diminuiu para 20,8% no ano passado.

A passagem do Benfica à final da Taça de Portugal está nos desportivos. “Taça do sofrimento”, escreve A Bola, recordando o sofrimento no Minho. O Record faz um trocadilho com “Odyssea para o Jamor” e o Jogo com “Nas taças é uma Odyssea”.