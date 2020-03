Campanha diferenciadora contra a violência doméstica assinala o Dia da Mulher

As marcas portuguesas Maria.Bodyline e Nana Ferrador juntaram-se numa acção diferenciadora para celebrar o dia da mulher.

O objectivo da campanha assenta na violência doméstica a nível psicológico e pretende criar consciência para o problema.

Entre os dias 5 e 6 de Março, várias mulheres desfilaram pelas ruas de Lisboa vestidas apenas com bodies da marca Maria.Bodyline e sapatos Nana Ferrador, com cartazes variados onde se podem ler frases como “Eu amo-te mas não vais assim vestida” e “Eu amo-te mas não podes sonhar”.

Os cartazes pretendem expor as críticas a que as mulheres são sujeitas no dia-a-dia.

Para Maria Furtado Cunha, criadora da marca Maria.Bodyline, as mulheres devem aceitar as suas imperfeições desde o primeiro dia, sem criticar constantemente nem deixar que alguém o faça.

“A violência psicológica pode ter tanto impacto numa pessoa como a violência física. E quando falamos de violência psicológica não nos podemos esquecer que não é só no namoro nem no casamento. É entre amigos, é nas redes sociais, é entre familiares ... é entre ti e o espelho”, adverte, lembrando que não é preciso ter medo de ser diferente.

Diz ainda que é fundamental as mulheres não deixarem que lhes digam que não são capazes. “Somos nós que escrevemos a nossa história e temos o poder para concretizar tudo, pois nós comandamos a nossa vida, o nosso corpo e a nossa alma”, refere.