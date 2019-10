Caixa Geral admite processar ex-administradores que aprovaram créditos ruinosos a Berardo

A Caixa Geral de Depósitos admite vir a instaurar acções cíveis contra os seus antigos administradores que aprovaram créditos ruinosos de 350 milhões de euros ao investidor madeirense Joe Berardo, segundo revela o Jornal Económico na sua edição de hoje.

De acordo com a mesma fonte, os advogados do banco público estão a estudar uma acção contra os gestores da administração liderada por Carlos Santos Ferreira - Maldonado Gonelha, Armando Vara, Celeste Cardona, Francisco Bandeira e Norberto Rosa. Os financiamentos a Berardo para compra de acções do BCP estão a ser investigados também pela Polícia Judiciária, num inquérito a indícios dos crimes de corrupção, participação económica em negócio e peculato.