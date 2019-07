Burla, Benfica e Matilde em destaque nas capas dos jornais nacionais

“Ex-gestor do BPN acusado de burla de milhões com obras de Miró”. É este o assunto que faz a manchete de hoje do Público. O Ministério Público (MP) acusou de burla José Viamonte de Sousa, antigo director-geral do departamento de private banking do BPN, por se ter apropriado de 1,2 milhões de euros num negócio milionário que envolve a venda de obras de Joan Miró, avança esta quinta-feira (4 de Julho) o matutino.

Na ordem do dia, continua o caso da bebé Matilde. “Infarmed espera pedido de fármaco para bebé Matilde”, escreve o Público.

Já o Jornal de Notícias (que abre com o título “Magistrados com dois anos de serviço vão ganhar tanto como um general”) escreve: “Matilde: Estado pode pagar medicamento se hospital solicitar”. O JN destaca ainda a transferência do johador do Benfica, João Félix, para o Atlético de Madrid.

O Diário de Notícias, por sua vez, dá destaque ao ataque a centro de migrantes que “põe o foco numa Líbia dividida”.

A propósito da bebé Matilde o DN questiona “O que vai acontecer às outras Matildes?”

A capa do Correio da Manhã dá destaque ao desporto. “Félix rende 12 milhões a Mendes: Benfica confirma transferência”, escreve o período. A propósito do caso Alcochete, revela ainda “vice tira tapete a Bruno; Carlos Vieira diz que direcção sabia que jogadores tinham sido ameaçados”.

A imprensa desportiva desta quinta-feira dá grande destaque à chegada de Raúl De Tomás e saída de João Féliz do Benfica.

“’Quero fazer muitos golos com esta camisola’: Raúl De Tomás por cinco épocas e com cláusula de 100 milhões”, titula a Bola.

“’Golos é o melhor que sei fazer’: Raúl de Tomás deixa promessa”, realça por sua vez o Record. “João Félix é o novo camisola 7 do Atlético Madrid”, realça ainda o desportivo.