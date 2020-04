Bolsas europeias em alta à espera das reuniões do Eurogrupo e da OPEP+

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, pendentes de duas reuniões chave, a do Eurogrupo e a da OPEP+ com outros produtores de petróleo.

Cerca das 09:05 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 1,60% para 332,55 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 2,30%, 1,78% e 2,33%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que subiam 1,74% e 2,07%.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:05, o principal índice, o PSI20, subia 2,38% para 4,169,05 pontos.

Os investidores vão estar hoje pendentes de duas reuniões chave.

Uma é a dos ministros das Finanças dos 19 Estados da zona euro, que depois de terem falhado um acordo na quarta-feira, vão tentar hoje alcançar um pacto para avançar com uma ação coordenada para fazer frente ao impacto da covid-19.

O outro grande encontro é o da OPEP+ com outros produtores de petróleo que vão negociar um grande corte da produção de petróleo para enfrentar o colapso dos preços resultante da contração da procura mundial provocada pela pandemia da covid-19.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a subir 3,44% para 23.433,57 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 2,58% para 8.090,90 pontos, contra o atual máximo de 9.817,18 pontos em 19 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0866 dólares, contra 1,0864 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu hoje em alta, a cotar-se a 33,93 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 32,84 dólares na quarta-feira e o mínimo de 24,74 dólares em 01 de abril.