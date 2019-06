Berardo e Zona Franca levam Madeira para a imprensa nacional

Joe Berardo continua a marcar a actualidade informativa, desta vez é o Correio da Manhã que o coloca em manchete, mas disputa em termos de chamada relacionadas com a Madeira com uma outra notícia do Negócios, de menor dimensão, mas com impacto. “O ideal era acabar com a Zona Franca da Madeira”, declara o vice-presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude. O jornal especializado escolhe para principal “Provedora contra devolução de salários na Função Pública”. A provedora da Justiça discorda da decisão do Ministério das Finanças. Com foto os primeiros-ministros de Portugal e de Itália com a bandeira da União Europeia por detrás: “Dívida italiana pesa o dobro da portuguesa nos fundos”.

“Berardo leva vida de luxo”, escreve o Correio da Manhã, recordando a dívida de 962 milhões à banca. O matutino avança que o empresário madeirense tem carro topo de gama e motorista, mora em casa que vale 1,85 milhões, vai a restaurante caro à beira-rio, tem 60 quadros que valem uma fortuna. Ainda neste jornal a aterragem de emergência da aeronave na A12.

Berardo também na manchete no Público. O Jornal diz que Vítor Constâncio “teve os dados todos para travar Berardo no BCP”. O então administrador do Banco de Portugal tinha conhecimento, diz o jornal, de que o crédito que o empresário madeirense ia usar da Caixa Geral para se financiar era especulativo.

Famílias das vítimas dos comandos, incluindo a do madeirense Hugo Abreu, esperam há três anos por indemnizações do Estado e pedem desfecho antes do desfecho judicial, diz outra notícia maior neste jornal. A foto ficou para a notícia das parcerias público-privadas nos hospitais. O Público faz “radiografia” a este negócio.

De saúde fala também a notícia maior do Diário de Notícias. Alexandre Lourenço, presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, acredita que levará no mínimo cinco anos para o Sistema Nacional de Saúde garantir o que os privados garantem. O Parlamento vota hoje este que é um dos temas mais polémicos da nova Lei de Bases da Saúde: a relação que deve (ou não) ter o Estado com os sectores privado e social, destaca o matutino. O Dia de Portugal na foto, com Marcelo a pedir “maior seriedade e ética na vida pública”. Em chamada de primeira ainda o não reconhecimento da Igreja de outros géneros para além do masculino e feminino.

No JN, clientes da electricidade e gás acumulam contratos para fugir às dívidas. Há consumidores a saltar de empresa em empresa deixando um rasto de incobráveis, denuncia. As operadoras querem lista negra para combater o problema. Na foto o vencedor do Prémio JN em ciclismo.

Ronaldo está na capa com a Taça da Liga das Nações. “Grandes provas rendem 137 milhões à Federação”, diz o título. O jogador marcou os três melhores golos, lê-se ainda.

O i coloca em grande a sucessão de Theresa May no Partido Conservador “Consumo de droga ganha palco na disputa”, dizem as maiores, acrescentando que os candidatos assumem ter consumido, mas são contra a liberalização e a favor da criminalização.

A entrevista é com Carlos Guimarães Pinto, líder da Iniciativa Liberal. “Queremos ser o PAN dos contribuintes”. E diz ainda: “O país precisa de atrair pessoas competentes que têm nojo da política”. Também aqui o Dia de Portugal e uma chamada de atenção: “Quem casa pela Igreja divorcia-se mais do que pelo civil”. A notícia vem com histórias de quem esteve casado horas, dias ou semanas.

Nos desportivos, A Bola escreve que segurar Ruben Dias ficou mais difícil, depois de ter sido “o homem do jogo” e ter entrado no onze da Liga das Nações. A cotação subiu em flecha, escreveu. Bernardo e Ronaldo de olho na Bola de Ouro. O diário escreve que os dois devem estar nos finalistas, assim como Fernando Santos. Ainda aqui a apresentação de Jorge Jesus no Flamengo.

O Jogo escreve que o FC Porto está a agitar o mercado e que vai contratar pelo menos mais um avançado: A dúvida está entre Zé Luís, Róger Guedes ou Mariano Díaz.

O Record coloca em grande “Varandas arruma casa”. Em menor Bruno Fernandes, que está bem no Sporting, mas que há clubes “que não se podem rejeitar”. Nota ainda para o Atlético de Madrid que faz esforço por João Félix.